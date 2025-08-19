Автомобиль мечты превратился в кошмар — внутри Jaguar нашли то, чего никто не ожидал

История Жака из Ардеша могла бы показаться классическим примером удачной сделки: редкий Jaguar MK2 1962 года за привлекательную цену. Но вскоре покупка превратилась в настоящий урок доверчивости.

Обман под слоем блеска

В августе 2021 года коллекционер увидел объявление о продаже автомобиля за 34 тысячи евро неподалёку от Парижа. Ради осмотра машины он без колебаний преодолел 500 километров. На первый взгляд, Jaguar выглядел идеально: новая выхлопная система, свежие тормозные диски, блестящее днище. Даже техосмотр оказался "чистым". Лишь несколько дефектов краски позволили Жаку снизить цену до 29 тысяч евро.

"Я живу в Ардеше, но не раздумывая проехал 500 километров, чтобы посмотреть его", — вспоминает коллекционер.

Скрытая правда

Настоящее разочарование пришло позже, когда автомобиль отвезли на перекраску. "Когда в кузовном цехе начали шлифовать, он обнаружил, что по всему кузову было два сантиметра "квашеной капусты" — смеси полиэстера и шпатлёвки. Он сказал мне: "Я больше не буду заниматься этой машиной, я всё прекращаю"", — рассказывает Жак.

Под слоем шпаклёвки скрывались ржавые крылья, самодельные детали из листового металла и даже дыры в шасси, заткнутые картоном.

Вопрос к техосмотру

Покупатель уверен: инспектор просто выдал справку, толком ничего не проверив. "С того момента, как вы нанесли Blackson — смолу для защиты шасси, — техосмотр должен фиксировать, что состояние шасси проверить невозможно. Но этого не было указано", — поясняет он.

Продавец отрицает обман

Однако владелец Jaguar отверг обвинения. "Я сказал ему: "Сэр, ваша машина совершенно гнилая".

"Как вы можете сомневаться в честности технического осмотра?"", — приводит слова продавца Жак.

Сам покупатель допускает, что продавец и сам мог быть жертвой махинации. Но результат от этого не становится легче: в гараже у Жака стоит машина, которая так и не поехала.

Судебный путь

Коллекционер обратился в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть все расходы: цену покупки, страховку, транспортировку и оформление документов. Но процесс обещает быть долгим: слушания могут начаться лишь к концу 2025 года.

Уроки из горького опыта

Сегодня Жак признаёт собственную наивность. "У меня было 3 или 4 классических автомобиля, и меня никогда так не обманывали. Всё было готово к тому, чтобы меня провести: я жил в 600 км от места продажи, продавец выглядел респектабельно, но техосмотр был странным… Я был глуп, что не заметил этого. Невеста была слишком красива", — признаётся он.

Теперь он предупреждает будущих покупателей:

не доверять слепо даже респектабельным продавцам;

настороженно относиться к навязчивым советам и показам;

обязательно проверять автомобиль у независимого эксперта перед покупкой.

Опыт Жака наглядно показывает: блестящий кузов ещё не гарантия честной сделки.