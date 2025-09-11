Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Удобрение куста малины
Удобрение куста малины
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:09

"Натуральное" не значит безопасное: чем могут отравить органические удобрения

Древесная зола при передозировке повышает pH почвы и вызывает ожоги кожи и глаз

Многие садоводы выбирают органические удобрения, считая их безвредными по определению. Однако практика показывает: даже самые "натуральные" средства способны навредить и растениям, и людям. Важно понимать, какие именно вещества таят угрозу, и как минимизировать риски при их применении.

Навоз и компостированные отходы

Навоз давно считается универсальным удобрением, но его использование требует осторожности. В свежем или плохо перепревшем виде он может содержать кишечную палочку и сальмонеллу. Эти бактерии легко попадают на овощи и зелень, выращенные на участке, а затем — в организм человека. Кроме того, вдыхание пыли при разбрасывании способно вызвать кашель или обострение астмы. Особенно подвержены риску дети и домашние животные, ведь они чаще контактируют с землёй. Чтобы избежать проблем, навоз необходимо хорошо компостировать, а работать с ним — только в перчатках.

Костная мука

Костная мука ценится садоводами как источник фосфора, но у неё есть обратная сторона. При пересыпании образуется мелкая пыль, которая раздражает дыхательные пути и может вызвать аллергические реакции. Кроме того, запах этого удобрения привлекает собак. Если питомец съест его, возможны непроходимость кишечника или отравление. Поэтому хранить мешки нужно в недоступном для животных месте, а работать с ними — в маске.

Кровяная мука

Это удобрение богато азотом и ускоряет рост зелёной массы. Но, как и костная мука, оно может вызвать неприятности. Мелкодисперсный порошок опасен при вдыхании: у людей с астмой или аллергией возможны приступы. Если же кровяная мука попадёт в желудок, она способна вызвать сильное расстройство. Домашние животные также страдают от рвоты и диареи при её поедании. В итоге стимуляция роста листьев может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Рыбная эмульсия

Жидкие удобрения на основе рыбы используются для стимуляции роста, но имеют сильный запах. Он нередко привлекает грызунов, енотов и даже кошек или собак. В поисках источника аромата животные могут перекопать грядки и повредить посадки. Ещё одна особенность — стойкий запах, который трудно вывести, если жидкость случайно прольётся.

Древесная зола

Зола нередко применяется как доступный источник калия и средство для раскисления почвы. Однако в её составе много щёлочей, которые могут вызвать химические ожоги кожи и глаз. Вдыхание пыли чревато раздражением дыхательных путей, особенно у детей. К тому же злоупотребление золой приводит к чрезмерному повышению pH, что делает землю непригодной для многих растений. Поэтому работать с ней нужно в перчатках и маске, а дозировку соблюдать строго.

Удобрения из морских водорослей

Препараты на основе ламинарии и других водорослей позиционируются как безопасные и полностью натуральные стимуляторы. Но всё зависит от места их заготовки. Если сырьё собрано в загрязнённых районах, оно может содержать тяжёлые металлы — мышьяк, кадмий или свинец. В итоге продукты с грядки могут оказаться небезопасными для употребления. Жидкие концентраты иногда вызывают раздражение кожи при попадании на неё. Чтобы избежать неприятностей, стоит выбирать проверенные марки и внимательно читать состав.

Компостные чаи

Настой из компоста многие садоводы делают сами, полагая, что это натуральный способ укрепить растения. Однако при неправильном приготовлении в жидкости начинают развиваться болезнетворные микроорганизмы. Особенно часто встречается кишечная палочка. Даже если просто полить грядку таким средством, есть риск заражения при контакте с кожей или случайном попадании жидкости в рот. Готовить чай нужно строго по правилам, а работать с ним — в перчатках.

Как использовать натуральные удобрения безопасно

Ни одно из перечисленных средств нельзя назвать абсолютно безопасным. Они помогают растениям расти, но при этом могут навредить человеку или животному. Чтобы снизить риски, важно соблюдать несколько простых правил:

  • всегда использовать перчатки и, при необходимости, маску;
  • хранить удобрения в недоступных для детей и животных местах;
  • выбирать проверенных производителей и избегать сомнительных составов;
  • строго соблюдать дозировку.

Надпись "органическое" не означает, что можно работать без осторожности. Ответственный подход к удобрениям защищает здоровье и помогает вырастить безопасный урожай.

