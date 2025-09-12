Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сыр фета
Опубликована сегодня в 13:33

Сыр-обманщик: почему фета может стать врагом вашего здоровья — диетологи раскрывают скрытые угрозы

Поддельная фета на рынке: как отличить опасный аналог из кокосового масла

Фета — один из самых узнаваемых сыров в мире и символ греческой кухни. Она прекрасно сочетается с овощами, зеленью и даже арбузом, поэтому летом часто становится главным ингредиентом лёгких салатов. Но за свежим вкусом скрываются и риски: специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение этим продуктом способно навредить здоровью.

Сыр с изюминкой и подвохом

Фета ценится за кремовую текстуру и насыщенный вкус, который придаёт блюдам средиземноморский колорит. Однако именно её состав делает сыр не самым безопасным при регулярном и обильном употреблении.

Соль и давление

Главный недостаток — высокое содержание натрия. В 100 граммах феты содержится около 280 калорий и значительная доза соли. Для людей с предрасположенностью к гипертонии это может обернуться скачками давления и дополнительной нагрузкой на сосуды.

Фосфор и кости

Фета считается молочным продуктом, а значит — источником кальция. Но в её составе много фосфора, который в избытке способен вымывать кальций из организма. При чрезмерном употреблении это повышает риск ослабления костной ткани.

Тирамин и головные боли

В сыре присутствует аминокислота тирамин. У некоторых людей она способна вызывать мигрени и головные боли. Поэтому тем, кто страдает от подобных приступов, стоит ограничить количество феты в рационе.

Особые риски для беременных

В промышленном производстве сыр чаще всего делают из пастеризованного молока. Но в случае использования сырого существует опасность заражения листериозом — инфекцией, особенно опасной для беременных. Поэтому будущим мамам важно внимательно читать маркировку и отдавать предпочтение только пастеризованным продуктам.

Подделки на рынке

В 2023 году разгорелся скандал, связанный с фальсификацией феты: под видом традиционного сыра продавали "растительный аналог" на основе кокоса. Такой продукт не имеет ничего общего с классикой и содержит добавки — крахмал, корректоры кислотности и кокосовое масло. Диетологи подчёркивают, что злоупотреблять и подобными заменителями также не стоит.

Как наслаждаться без вреда

Фета может быть частью здорового рациона, если соблюдать умеренность. Она подходит для салатов и закусок, но не должна становиться ежедневной основой питания. Оптимально употреблять небольшие порции и сочетать их с овощами и зеленью.

Три интересных факта

  1. Настоящая греческая фета изготавливается исключительно из овечьего или смеси овечьего и козьего молока.
  2. С 2002 года "фета" имеет статус защищённого географического указания в Евросоюзе: под этим названием может продаваться только сыр, произведённый в Греции.
  3. В Древней Греции упоминания о сыре, похожем на фету, встречаются уже в поэмах Гомера.

