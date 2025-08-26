Варенье-убийца: как сладость медленно разрушает ваш организм

Диетолог Елена Соломатина рассказала о главной опасности, которую таит такой безобидный на первый взгляд продукт, как варенье. По словам специалиста, это любимое всеми с детства лакомство содержит в себе большой объём сахара, который не щадит наш организм в случае переизбытка. Специалист предупреждает о необходимости умеренного потребления варенья и предлагает альтернативные варианты для сохранения здоровья.

"Если говорить о количестве сахара, то среднестатистическому человеку достаточно пять-шесть чайных ложек добавленного сахара. Сейчас сахар добавляется везде: в йогурты, соусы, даже туда, где мы не ожидаем его увидеть, например, в хлеб и другие изделия. Проконтролировать это достаточно сложно. Особенно много сахара в варенье", — подчеркнула Соломатина.

Контроль за потреблением добавленного сахара является важной задачей для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Кариес и набор веса: избыток энергии и быстрые углеводы

Избыток сахара не только провоцирует кариес, но и ведёт к набору веса, поскольку организму сложно израсходовать излишнюю энергию от быстрых углеводов, поступающих с другими продуктами. Употребление избыточного количества сахара может приводить к развитию кариеса и набору лишнего веса.

По словам диетолога, частое превышение этой нормы грозит целой плеядой недугов, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, нарушение микробиома кишечника, а также когнитивные нарушения и деменция. Длительное употребление избыточного количества сахара может приводить к развитию серьезных хронических заболеваний.

Ожирение печени и холестерин: атеросклероз и провоцирующие вещества

Более того, избыток сахара способствует ожирению печени, что приводит к выработке провоцирующего атеросклероз вредного холестерина. Избыток сахара может оказывать негативное воздействие на печень и сердечно-сосудистую систему.

"На сахаре очень хорошо размножаются патогенные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Они напрямую влияют на состояние иммунной системы, нервной системы, вызывают скрытое воспаление", — добавила Соломатина.

Избыток сахара может приводить к нарушению баланса микрофлоры кишечника и ослаблению иммунитета.

Сахарозаменители и свежие ягоды: рекомендации по приготовлению и употреблению варенья

Диетолог рекомендует готовить варенье на сахарозаменителях или вовсе заменить его свежими и замороженными ягодами. А чтобы не использовать сахар как консервант, варить плоды можно небольшими порциями, после чего сразу употребить их в пищу. Диетолог рекомендует использовать альтернативные способы приготовления и употребления ягод для сохранения здоровья.

Диетолог Елена Соломатина дает советы по умеренному потреблению сахара и поддержанию здоровья.

Интересные факты о сахаре и здоровом питании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 10% от общего количества калорий в день.

Существуют различные виды сахарозаменителей, которые могут быть использованы для уменьшения потребления сахара.

Сбалансированное питание и умеренное потребление сахара являются важными факторами для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

В заключение, варенье является продуктом, который следует употреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания сахара. Замена варенья на свежие и замороженные ягоды или использование сахарозаменителей может помочь сохранить здоровье и избежать негативных последствий избыточного потребления сахара.