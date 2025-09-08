Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Alekss1914 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Туристы в шоке: этот музей в российском городе рассказал, без кого не было бы Голливуда

Рыбинск летом 2025 года вошёл в маршрут "Золотое кольцо России"

Лето 2025 года стало для Рыбинска особенным: город официально вошёл в национальный маршрут "Золотое кольцо России". Туристов заметно прибавилось, и неудивительно — исторический центр с его атмосферой дореволюционной старины, живописные волжские пейзажи и гостеприимство жителей делают своё дело. Но главные открытия для путешественников — это частные музеи, созданные энтузиастами. Расскажем о пяти самых необычных.

Голливуд начинается здесь

Краевед Игорь Рябой уверяет, что Рыбинск — это почти столица мирового кино. Здесь либо снимали фильмы, либо бывали люди, сделавшие Голливуд легендой. Именно поэтому он открыл музей с ярким названием "Рыбинск — Кино — Голливуд".

Центральное место занимает история братьев Джо и Николаса Шенков — уроженцев Рыбинска, которые эмигрировали в США и стали основателями студий 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer.

"Без рыбинцев и Голливуда бы не было", — заявил Рябой.

В музее можно увидеть фото Леонида Якубовича, который подчёркивает родство с Шенками. Здесь же есть стенд о Джозефе Шенке и его романе с Мэрилин Монро. Остальная экспозиция рассказывает о съёмках в Рыбинске и знаменитых советских кинематографистах, чьи судьбы связаны с этим городом.

След Нобелей на Волге

Под одной крышей с кино-музеем работает ещё один уникальный проект — музей "Нобели и нобелевское движение", открытый в 2003 году.

"Что, и Нобель из Рыбинска?" — недоверчиво переспрашивают прохожие.

Но достаточно войти внутрь, чтобы понять: связь есть. Здесь у Нобелей были склады и верфь, а экспозиция знакомит не только с братьями Людвигом и Робертом, основавшими нефтяную промышленность в России, но и с российскими лауреатами Нобелевской премии.

Посетители могут увидеть личные вещи Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Виталия Гинзбурга. Интерьеры воссоздают атмосферу XIX века: письменный стол, керосиновая лампа, счёты, принадлежавшие конторе Нобелей.

Музыка, которая живёт

Музыкант и реставратор Алексей Ставицкий создал музей-мастерскую фортепиано в 2019 году, хотя коллекцию начал собирать за два десятилетия до этого. Ради редких инструментов он объездил восемь городов, иногда спасая экспонаты буквально за банку огурцов.

Сегодня на третьем этаже Гостиного двора стоит около 20 уникальных роялей, орган и даже редкий "роялино". Все инструменты рабочие, и Ставицкий с удовольствием показывает их в действии. Самый старый экспонат — тафель-клавир 1803 года, когда-то популярный в Европе.

Адмирал Ушаков и его эпоха

Единственный в России музей Фёдора Ушакова работает именно в Рыбинске. Он небольшой, но атмосферный. Здесь выставлены вещи, найденные на месте его родовой усадьбы в деревне Бурнаково: от игольницы и пряжки до редкой "гигиенической готовальни".

На стенах — картины с морскими баталиями, а в зоне мастер-классов можно научиться вязать узлы, заряжать пушку и узнать, чем отличалась форма турецких и русских офицеров.

Литературное сердце города

В 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России. Здесь жили и творили авторы песен и стихов, бурлачил Гиляровский и работал на заводе Солженицын.

Поэтому в 2023 году в здании бывшей гостиницы "Столбы" открыли музей "Литературный город Рыбинск". Когда-то здесь останавливались Островский, Салтыков-Щедрин, Короленко. Сегодня в залах — рукописи, вещи писателей и регулярные встречи с авторами и литературные вечера.

