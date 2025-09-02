Девятиметровый проход в сердце пирамиды: тайна, которую раскрыли только сейчас

Представьте: в сердце одной из величайших загадок мира, пирамиде Хеопса, археологи нашли девятиметровый коридор, который мог оставаться незамеченным веками. Что же он скрывает? Давайте разберёмся шаг за шагом.

Как сделали открытие?

Команда исследователей использовала мюонную рентгенографию — современный метод, позволяющий "просвечивать" толстые слои камня. Это помогло выявить ранее неизвестный проход. Для подтверждения внутрь запустили японский эндоскоп, который проник через узкие щели между гигантскими каменными глыбами.

Проход расположен за тонким слоем каменной кладки в северной части пирамиды. Специалисты предполагают, что он может вести к другому помещению. Интересно, что коридор не был особенно замаскирован, но его удалось обнаружить только благодаря новым технологиям.

Возможные версии назначения

Археологи рассматривают несколько идей о роли этого хода:

он мог служить связующим звеном между несколькими внутренними коридорами и помещениями.

возможно, через него можно было попасть в главный зал пирамиды по тайным путям с севера.

есть и инженерная гипотеза: коридор мог быть "балансиром", перераспределяющим вес над главным входом, чтобы укрепить конструкцию.

В любом случае, нужны дополнительные исследования. Ведь пирамиды, как и подземные пространства под ними, ещё хранят немало секретов, которые только начинают раскрываться.