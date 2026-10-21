Телескоп случайно обнаружил комету: настоящая загадка скрывается гораздо дальше от Земли

Бесконечное множество неизвестных ледяных объектов продолжает скрываться на окраинах нашей планетной системы, утверждает старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснил специфику поиска новых небесных тел и значимость случайных открытий в современной науке.

Ранее сообщалось, что космические телескопы создают для решения конкретных научных задач, однако их наблюдения иногда приводят к неожиданным результатам. Например, европейский аппарат "Евклид", предназначенный для изучения темной материи и темной энергии, обнаружил ранее неизвестную комету на расстоянии около 1,3 миллиардов километров от Земли. Ее удалось заметить благодаря специальной компьютерной программе, которая искала движущиеся объекты на снимках.

Подобные космические аномалии нередко обнаруживаются при анализе архивных данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Специалист отметил, что использование высокотехнологичного оборудования вроде телескопа "Евклид" для поиска подобных объектов сравнимо со "стрельбой из пушки по воробьям". Основные цели таких миссий лежат в области космологии, а фиксация малых тел Солнечной системы является лишь побочным эффектом работы приборов. Сами же объекты представляют собой древние фрагменты вещества, сохранившиеся со времен формирования миров.

"Кометы являются остатками строительного мусора солнечной системы, который сосредоточен в плоскости солнечной системы в поясе Койпера. Периодически мусор сталкивается и выбрасывает тот или другой ком силикатов, который при приближении к Солнцу, распускает хвост вследствие испарения воды и газов, мы его называем кометой", — пояснил Абубекеров.

Пояс Койпера, находящийся за орбитой Нептуна, содержит миллионы ледяных тел, состоящих из воды, метана и аммиака. Однако это не единственный резервуар материи. Современная наука также изучает межзвездное пространство и границы влияния Солнца, за которыми простирается гипотетическое облако Оорта.

По мнению ученого, число еще не открытых объектов фактически бесконечно. Облако Оорта, являющееся источником долгопериодических комет, может простираться на расстояние до 100 тысяч астрономических единиц, что сопоставимо со световым годом. Несмотря на отсутствие прямых инструментальных доказательств его существования, косвенные факты подтверждают наличие этого гигантского сферического скопления.

Ежегодно астрономы фиксируют сотни новых сигналов, но лишь малая часть из них становится полноценным открытием. Значительная доля данных поступает от солнечных обсерваторий, фиксирующих мелкие осколки, которые полностью разрушаются при сближении со светилом. В некоторых случаях комета-смертница сгорает в солнечной короне, не успев стать доступной для наблюдения с Земли.

"Новые кометы находят постоянно, но их количество сильно зависит от того, что считать открытием. Что касается неоткрытых комет — их астрономически огромное множество, но подавляющее большинство мы, скорее всего, не увидим никогда", — резюмировал специалист.

Для понимания масштабов: в облаке Оорта может находиться до триллиона объектов, в то время как за всю историю наблюдений человечество описало лишь около 4-5 тысяч из них. Большинство тел остаются невидимыми из-за колоссальных расстояний и недостаточной яркости.

Долгое время считалось, что именно эти объекты могли доставить влагу на нашу планету, однако недавние исследования показали, что происхождение воды на Земле может быть связано с процессами внутри самого земного ядра. Также ученые отмечают, что состав кометы может существенно отличаться в зависимости от места ее формирования в космическом пространстве.

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