Олег Белов Опубликована вчера в 19:06

Чисто на вид, но грязно на деле: где прячется настоящий хаос

Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста

Уборка сделана, вещи разложены, полы вымыты — но ощущение чистоты так и не приходит. Знакомо? Значит, где-то в доме прячутся зоны, которые давно выпали из поля зрения. Они портят воздух, накапливают бактерии и всегда замечаются гостями, даже если хозяева перестали их видеть.

"Многие думают: закрыл дверцу — и беспорядка нет. Но он чувствуется. Поверьте, если не прикрывать хаос, а регулярно от него избавляться, ощущение чистоты будет совершенно иным," — эксперт по клинингу Елена Горшкова.

Полка с косметикой — царство забытых баночек

Кремы с истекшим сроком годности, неподходящая помада и старые кисти образуют настоящий хаос. А спонжи и кисти, если их не мыть, становятся рассадником бактерий.

Что делать:

  • разбирать косметику хотя бы раз в месяц;
  • проверять сроки и без сожаления выбрасывать просроченное;
  • мыть кисти и спонжи каждые 3-5 дней;
  • хранить всё вертикально, используя органайзеры.

За раковиной и унитазом — невидимая угроза

Брызги и влажность создают идеальные условия для плесени и известкового налёта, особенно в стыках сантехники.

Что делать:

  • раз в неделю обрабатывать углы и стыки антисептиком;
  • использовать лимонную кислоту или уксус для налёта;
  • протирать под сиденьем унитаза при каждой уборке.

Кухонные ящики — склад прошлого

В кухонных шкафах часто лежат залежи продуктов с истёкшим сроком годности, сломанная техника и треснувшая посуда.

"Вы сильно удивитесь, насколько вместительная у вас кухня, когда наведёте порядок в шкафах", — говорит эксперт.

Что делать:

  • перебор запасов раз в месяц;
  • крупы хранить в герметичных контейнерах;
  • подписывать сроки годности специй;
  • протирать ящики содовым или уксусным раствором.

Выключатели и дверные ручки — невидимые следы

Мы касаемся их десятки раз в день, но редко протираем. На них скапливаются жир, грязь и микробы.

Что делать:

  • протирать спиртовыми салфетками раз в неделю;
  • очищать стены возле выключателей;
  • дезинфицировать пульт от телевизора и другие "забытые" вещи.

Холодильник — ледяное царство забытых продуктов

Подгнившие овощи и крошки часто остаются незамеченными в ящиках и углах холодильника.

Что делать:

  • мыть холодильник с содой хотя бы раз в месяц;
  • хранить продукты в контейнерах или пакетах;
  • сразу выбрасывать испорченное.

Главное правило

Чистота — это привычка, а не разовый подвиг.

"Помните правило двух минут: если уборка занимает меньше этого времени — сделайте её сразу. Протрите выключатель, выбросьте испорченный овощ, замените губку. А раз в месяц устраивайте ревизию в ящиках", — напоминает Елена Горшкова.

Начните с пяти скрытых точек беспорядка — и дом сразу станет уютнее и свежее.

