Стеклоподъёмник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:55

Стеклоподъёмники с секретом: зачем держать кнопки дольше обычного

Автоэксперт рассказал о скрытой функции стеклоподъёмников для закрытия окон без запуска двигателя

Знаете ли вы, что ваша машина умеет больше, чем вы привыкли думать? Многие водители убеждены, что досконально знают свой автомобиль, но на деле часто оказываются удивлены скрытыми функциями, которые производители не афишируют. Иногда их находят случайно — во время поездки, при чтении форумов или из роликов в Интернете.

Зачем зажимать кнопки стеклоподъёмников

Самая необычная функция связана именно со стеклоподъёмниками. Представьте ситуацию: двигатель уже заглушен, водитель вышел из машины, а окно так и осталось открытым. Вернуться, включить зажигание — не всегда удобно. Особенно если в салоне остались пассажиры, которых застал внезапный дождь или снег.

"Чтобы закрыть окна без запуска двигателя, достаточно одновременно зажать две передние кнопки стеклоподъёмников в режиме закрытия. Через несколько секунд система обработает сигнал и плавно поднимет стёкла. Главное — не отпускать клавиши раньше времени", — рассказал автоэксперт.

Важно помнить: в некоторых моделях алгоритм срабатывает только при постоянном удержании кнопок до полного закрытия окон.

Незаметные, но полезные подсказки

Не только стеклоподъёмники скрывают сюрпризы. Например, даже опытные водители иногда путаются, где у новой машины находится топливный бак. Помогает маленький треугольный символ на приборной панели рядом с индикатором уровня топлива — стрелка укажет нужную сторону.

У многих автомобилей есть и держатель крышки бензобака. Он фиксирует её, чтобы она не ударялась о кузов при заправке, особенно в ветреную погоду. Такая мелочь помогает не забыть прикрутить крышку обратно и не потерять её.

Технологии, заботящиеся о водителе

Современные машины способны анализировать состояние человека за рулём. Система мониторинга отслеживает, как водитель перестраивается, тормозит и реагирует на дорожную обстановку. Если поведение покажется системе подозрительным, она предупредит о необходимости отдыха. В некоторых моделях электроника может даже припарковать машину на обочине самостоятельно.

Примечательно, что подобные технологии встречаются не только у премиальных брендов, но и в массовом сегменте.

Незаметные детали салона

Ещё одна часто игнорируемая мелочь — прозрачная пластиковая клипса на лобовом стекле. Она создана для крепления парковочного талона, пропуска на работу или карточки с телефоном владельца, если машину оставили в неудобном месте.

А в моделях с системой "Easy Open" багажник можно открыть простым движением ноги под задним бампером — удобное решение, если руки заняты пакетами. Вдобавок некоторые автомобили позволяют самостоятельно сбросить счётчик ТО, не обращаясь в сервис.

