Икота уходит за минуту: три приёма, которые работают без лекарств
Икота может застать врасплох где угодно — за обедом, на прогулке или даже во сне. К счастью, существует несколько простых способов справиться с ней без лекарств.
Терапевт Надежда Чернышова в беседе с LIFE.ru назвала три действенных метода.
Три быстрых приёма против икоты
- Стакан холодной воды. Сделайте несколько мелких глотков подряд.
- Метод Вальсальвы. Глубоко вдохните, зажмите нос и рот, затем попытайтесь выдохнуть.
- Сахар. В 19 случаях из 20 помогает проглотить чайную ложку сахара без запивания.
Когда пора к врачу
Икота обычно проходит сама, но бывают исключения.
"Если икота возникает часто без видимых причин и продолжается часами или сутками, необходимо обратиться к врачу для обследования и выявления возможных патологий пищеварительной или нервной системы", — отметила Чернышова.
