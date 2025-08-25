Икота уходит за минуту: три приёма, которые работают без лекарств

Икота может застать врасплох где угодно — за обедом, на прогулке или даже во сне. К счастью, существует несколько простых способов справиться с ней без лекарств.

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с LIFE.ru назвала три действенных метода.

Три быстрых приёма против икоты

Стакан холодной воды. Сделайте несколько мелких глотков подряд.

Метод Вальсальвы. Глубоко вдохните, зажмите нос и рот, затем попытайтесь выдохнуть.

Сахар. В 19 случаях из 20 помогает проглотить чайную ложку сахара без запивания.

Когда пора к врачу

Икота обычно проходит сама, но бывают исключения.