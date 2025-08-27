Икота до сих пор остаётся загадкой: зачем она нужна нашему телу

Икота — один из самых странных и непредсказуемых рефлексов нашего организма. Она возникает из-за внезапных сокращений диафрагмы, а её истинная защитная функция до сих пор остаётся загадкой для науки.

Когда икота безобидна

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life. ru, что чаще всего икота — явление кратковременное и неопасное.

Причины самые простые:

переедание,

газированные напитки,

сухая или слишком твёрдая пища.

У младенцев приступы могут возникать на фоне переохлаждения или стресса.

Когда стоит насторожиться

Несмотря на привычность явления, затяжная икота (от нескольких часов до нескольких суток) может указывать на серьёзные проблемы.

Речь идёт о нарушениях работы центральной нервной системы — опухолях, травмах мозга или спинного отдела.

Хотя сама по себе икота не угрожает жизни, она способна вызывать бессонницу, раздражительность и даже истощение организма при длительных приступах.

Простые способы избавиться от икоты

Чернышова отметила несколько эффективных приёмов:

маленькие глотки прохладной воды — переключают работу рецепторов пищевода;

метод Вальсальвы — задержка дыхания и попытка выдоха при закрытых дыхательных путях;

чайная ложка сахара без воды — неожиданно действенный способ, эффективность которого подтверждена исследованиями в 95% случаев.

Итог: когда обращаться к врачу

"С обычной икотой можно справиться самостоятельно, но если приступы повторяются часто, длятся долго и не имеют очевидных причин — это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист.

За привычным симптомом могут скрываться патологии пищеварительной или нервной системы, требующие диагностики и лечения.