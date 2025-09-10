Как избавиться от икоты за минуту: врач назвала работающие методы
Икота сама по себе не опасна, но может изрядно вымотать — особенно если приступы длятся долго. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life. ru рассказала о простых и эффективных способах, которые помогают справиться с этой неприятной проблемой.
Почему возникает икота
Икота появляется из-за судорожных сокращений диафрагмы. Чаще всего она проходит сама, но при затяжных приступах стоит помочь организму "переключить" нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта.
Рабочие методы
По словам Чернышовой, остановить икоту можно с помощью простых приёмов:
- выпить стакан прохладной воды мелкими глотками,
- использовать метод Вальсальвы — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть
- при закрытых дыхательных путях,
- проглотить чайную ложку сахара без запивания.
Последний способ, по словам врача, помогает примерно в 19 случаях из 20.
Когда стоит обратиться к врачу
Если икота возникает часто, продолжается часами или даже сутками, это может сигнализировать о проблемах с пищеварительной или нервной системой. В таком случае лучше пройти обследование.
Вывод
Обычная икота — скорее досадное неудобство, чем болезнь. Но если она становится хронической, важно не откладывать визит к врачу.
