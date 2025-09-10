Как избавиться от икоты за минуту: врач назвала работающие методы

Икота сама по себе не опасна, но может изрядно вымотать — особенно если приступы длятся долго. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life. ru рассказала о простых и эффективных способах, которые помогают справиться с этой неприятной проблемой.

Почему возникает икота

Икота появляется из-за судорожных сокращений диафрагмы. Чаще всего она проходит сама, но при затяжных приступах стоит помочь организму "переключить" нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта.

Рабочие методы

По словам Чернышовой, остановить икоту можно с помощью простых приёмов:

выпить стакан прохладной воды мелкими глотками,

использовать метод Вальсальвы — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть

при закрытых дыхательных путях,

проглотить чайную ложку сахара без запивания.

Последний способ, по словам врача, помогает примерно в 19 случаях из 20.

Когда стоит обратиться к врачу

Если икота возникает часто, продолжается часами или даже сутками, это может сигнализировать о проблемах с пищеварительной или нервной системой. В таком случае лучше пройти обследование.

Вывод

Обычная икота — скорее досадное неудобство, чем болезнь. Но если она становится хронической, важно не откладывать визит к врачу.