Гибискус цветёт пышно только у тех, кто знает один приём с секатором
Обрезка гибискуса играет ключевую роль в его здоровье и цветении. От того, насколько правильно проведена эта процедура, зависит, будет ли куст украшен крупными и яркими цветами или превратится в загущённое растение с редкими бутонами. Но у разных видов гибискуса свои особенности ухода, поэтому важно учитывать сорт перед тем, как брать в руки секатор.
Зачем обрезать гибискус
Гибискус формирует бутоны на концах побегов. Чем больше стеблей, тем больше цветов появится. Регулярная обрезка стимулирует рост новых ветвей, улучшает освещение внутри кроны и обеспечивает циркуляцию воздуха. Куст становится более гармоничным и здоровым. Конечно, часть бутонов при обрезке теряется, но это временно — вскоре появятся новые, и цветение будет гораздо пышнее.
Если же обрезку игнорировать, куст разрастается слишком густо, вытягивается, а цветков становится меньше. К тому же при плохом проветривании повышается риск грибковых заболеваний.
Когда приступать к обрезке
Сроки зависят от климата и вида гибискуса. Общая рекомендация — проводить процедуру в тёплое время, когда нет риска заморозков. Открытые срезы делают растение уязвимым к холоду, поэтому зимой это крайне нежелательно.
- Весной обрезают большинство сортов, особенно уличные кусты.
- В тёплых регионах обрезку допустимо делать и осенью.
- Комнатные экземпляры лучше укорачивать в конце зимы.
- Тропический гибискус в горшке часто обрезают перед тем, как занести в дом на зиму.
Мёртвые, повреждённые или больные побеги нужно удалять сразу, независимо от сезона.
Как обрезать тропический гибискус
Эти растения чаще всего выращивают в горшках или в виде декоративных кустарников. Для них используют стандартный способ:
- Найдите длинные стебли и выберите узел листа примерно на треть ниже от верхушки.
- Секатором сделайте срез под углом 45 градусов, чуть выше узла.
- Повторите со всеми стеблями, стараясь сохранить симметрию кроны.
- После процедуры осмотрите растение и при необходимости слегка подкорректируйте форму.
- Подкормите удобрением с высоким содержанием калия — это простимулирует новый рост.
Выносливые и болотные виды
Эти сорта ведут себя иначе: зимой их надземная часть отмирает, а весной из корня появляется свежая поросль. Поэтому обрезка у них максимально простая. Осенью или ранней весной нужно просто срезать сухие стебли почти до земли. Дополнительно в течение сезона удаляют повреждённые или больные побеги. Другого ухода такие гибискусы не требуют.
Формирование гибискуса в дерево
Некоторые садоводы предпочитают выращивать гибискус в форме штамбового деревца. Для этого нужен прямой основной стебель высотой не меньше 60 см. Процесс лучше начинать весной, чтобы у растения было достаточно времени развить крону.
- Срежьте верхушку главного стебля чуть выше выбранного уровня.
- Уберите нижние боковые побеги, оставив только верхние.
- Укорачивайте побеги кроны так, чтобы у них оставалось по 2-3 узла.
- Новые ростки на стволе регулярно удаляйте.
- Прищипывайте верхушки молодых веток для стимуляции ветвления.
- Формируйте округлую крону, подрезая слишком длинные побеги.
Такой способ требует больше времени и внимания, но в итоге получается эффектное декоративное дерево.
Советы по уходу для обильного цветения
- Подбирайте сорт, подходящий для вашего климата.
- Сажайте в плодородную почву с добавлением органики.
- Используйте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким уровнем калия.
- Обеспечивайте растению максимум солнечного света.
- Следите за влажностью почвы и используйте мульчу, чтобы сохранить её дольше.
Вопросы, которые задают чаще всего
— Нужно ли проводить обрезку ежегодно? Да, но её объём зависит от вида. Тропическим сортам иногда достаточно лёгкой корректировки, а выносливые и болотные требуют только санитарной обрезки.
— Что будет, если куст не подстригать? Он быстро зарастёт, станет рыхлым, цветение ослабнет.
— Как ухаживать за плетёным гибискусом? Удаляйте лишние побеги и следите, чтобы ветви не пересекались. Лучшее время — весна.
Обрезка гибискуса — несложный, но важный этап ухода. При правильном подходе растение отблагодарит вас множеством крупных и ярких цветов.
