Гибискус цветёт пышно только у тех, кто знает один приём с секатором

Обрезка гибискуса играет ключевую роль в его здоровье и цветении. От того, насколько правильно проведена эта процедура, зависит, будет ли куст украшен крупными и яркими цветами или превратится в загущённое растение с редкими бутонами. Но у разных видов гибискуса свои особенности ухода, поэтому важно учитывать сорт перед тем, как брать в руки секатор.

Зачем обрезать гибискус

Гибискус формирует бутоны на концах побегов. Чем больше стеблей, тем больше цветов появится. Регулярная обрезка стимулирует рост новых ветвей, улучшает освещение внутри кроны и обеспечивает циркуляцию воздуха. Куст становится более гармоничным и здоровым. Конечно, часть бутонов при обрезке теряется, но это временно — вскоре появятся новые, и цветение будет гораздо пышнее.

Если же обрезку игнорировать, куст разрастается слишком густо, вытягивается, а цветков становится меньше. К тому же при плохом проветривании повышается риск грибковых заболеваний.

Когда приступать к обрезке

Сроки зависят от климата и вида гибискуса. Общая рекомендация — проводить процедуру в тёплое время, когда нет риска заморозков. Открытые срезы делают растение уязвимым к холоду, поэтому зимой это крайне нежелательно.

Весной обрезают большинство сортов, особенно уличные кусты.

В тёплых регионах обрезку допустимо делать и осенью.

Комнатные экземпляры лучше укорачивать в конце зимы.

Тропический гибискус в горшке часто обрезают перед тем, как занести в дом на зиму.

Мёртвые, повреждённые или больные побеги нужно удалять сразу, независимо от сезона.

Как обрезать тропический гибискус

Эти растения чаще всего выращивают в горшках или в виде декоративных кустарников. Для них используют стандартный способ:

Найдите длинные стебли и выберите узел листа примерно на треть ниже от верхушки. Секатором сделайте срез под углом 45 градусов, чуть выше узла. Повторите со всеми стеблями, стараясь сохранить симметрию кроны. После процедуры осмотрите растение и при необходимости слегка подкорректируйте форму. Подкормите удобрением с высоким содержанием калия — это простимулирует новый рост.

Выносливые и болотные виды

Эти сорта ведут себя иначе: зимой их надземная часть отмирает, а весной из корня появляется свежая поросль. Поэтому обрезка у них максимально простая. Осенью или ранней весной нужно просто срезать сухие стебли почти до земли. Дополнительно в течение сезона удаляют повреждённые или больные побеги. Другого ухода такие гибискусы не требуют.

Формирование гибискуса в дерево

Некоторые садоводы предпочитают выращивать гибискус в форме штамбового деревца. Для этого нужен прямой основной стебель высотой не меньше 60 см. Процесс лучше начинать весной, чтобы у растения было достаточно времени развить крону.

Срежьте верхушку главного стебля чуть выше выбранного уровня. Уберите нижние боковые побеги, оставив только верхние. Укорачивайте побеги кроны так, чтобы у них оставалось по 2-3 узла. Новые ростки на стволе регулярно удаляйте. Прищипывайте верхушки молодых веток для стимуляции ветвления. Формируйте округлую крону, подрезая слишком длинные побеги.

Такой способ требует больше времени и внимания, но в итоге получается эффектное декоративное дерево.

Советы по уходу для обильного цветения

Подбирайте сорт, подходящий для вашего климата.

Сажайте в плодородную почву с добавлением органики.

Используйте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким уровнем калия.

Обеспечивайте растению максимум солнечного света.

Следите за влажностью почвы и используйте мульчу, чтобы сохранить её дольше.

Вопросы, которые задают чаще всего

— Нужно ли проводить обрезку ежегодно? Да, но её объём зависит от вида. Тропическим сортам иногда достаточно лёгкой корректировки, а выносливые и болотные требуют только санитарной обрезки.

— Что будет, если куст не подстригать? Он быстро зарастёт, станет рыхлым, цветение ослабнет.

— Как ухаживать за плетёным гибискусом? Удаляйте лишние побеги и следите, чтобы ветви не пересекались. Лучшее время — весна.

Обрезка гибискуса — несложный, но важный этап ухода. При правильном подходе растение отблагодарит вас множеством крупных и ярких цветов.