Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гибискус
Гибискус
© Own work by T.Voekler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:21

Гибискус цветёт пышно только у тех, кто знает один приём с секатором

Садоводы напоминают: обрезка гибискуса стимулирует рост и пышное цветение

Обрезка гибискуса играет ключевую роль в его здоровье и цветении. От того, насколько правильно проведена эта процедура, зависит, будет ли куст украшен крупными и яркими цветами или превратится в загущённое растение с редкими бутонами. Но у разных видов гибискуса свои особенности ухода, поэтому важно учитывать сорт перед тем, как брать в руки секатор.

Зачем обрезать гибискус

Гибискус формирует бутоны на концах побегов. Чем больше стеблей, тем больше цветов появится. Регулярная обрезка стимулирует рост новых ветвей, улучшает освещение внутри кроны и обеспечивает циркуляцию воздуха. Куст становится более гармоничным и здоровым. Конечно, часть бутонов при обрезке теряется, но это временно — вскоре появятся новые, и цветение будет гораздо пышнее.

Если же обрезку игнорировать, куст разрастается слишком густо, вытягивается, а цветков становится меньше. К тому же при плохом проветривании повышается риск грибковых заболеваний.

Когда приступать к обрезке

Сроки зависят от климата и вида гибискуса. Общая рекомендация — проводить процедуру в тёплое время, когда нет риска заморозков. Открытые срезы делают растение уязвимым к холоду, поэтому зимой это крайне нежелательно.

  • Весной обрезают большинство сортов, особенно уличные кусты.
  • В тёплых регионах обрезку допустимо делать и осенью.
  • Комнатные экземпляры лучше укорачивать в конце зимы.
  • Тропический гибискус в горшке часто обрезают перед тем, как занести в дом на зиму.

Мёртвые, повреждённые или больные побеги нужно удалять сразу, независимо от сезона.

Как обрезать тропический гибискус

Эти растения чаще всего выращивают в горшках или в виде декоративных кустарников. Для них используют стандартный способ:

  1. Найдите длинные стебли и выберите узел листа примерно на треть ниже от верхушки.
  2. Секатором сделайте срез под углом 45 градусов, чуть выше узла.
  3. Повторите со всеми стеблями, стараясь сохранить симметрию кроны.
  4. После процедуры осмотрите растение и при необходимости слегка подкорректируйте форму.
  5. Подкормите удобрением с высоким содержанием калия — это простимулирует новый рост.

Выносливые и болотные виды

Эти сорта ведут себя иначе: зимой их надземная часть отмирает, а весной из корня появляется свежая поросль. Поэтому обрезка у них максимально простая. Осенью или ранней весной нужно просто срезать сухие стебли почти до земли. Дополнительно в течение сезона удаляют повреждённые или больные побеги. Другого ухода такие гибискусы не требуют.

Формирование гибискуса в дерево

Некоторые садоводы предпочитают выращивать гибискус в форме штамбового деревца. Для этого нужен прямой основной стебель высотой не меньше 60 см. Процесс лучше начинать весной, чтобы у растения было достаточно времени развить крону.

  1. Срежьте верхушку главного стебля чуть выше выбранного уровня.
  2. Уберите нижние боковые побеги, оставив только верхние.
  3. Укорачивайте побеги кроны так, чтобы у них оставалось по 2-3 узла.
  4. Новые ростки на стволе регулярно удаляйте.
  5. Прищипывайте верхушки молодых веток для стимуляции ветвления.
  6. Формируйте округлую крону, подрезая слишком длинные побеги.

Такой способ требует больше времени и внимания, но в итоге получается эффектное декоративное дерево.

Советы по уходу для обильного цветения

  • Подбирайте сорт, подходящий для вашего климата.
  • Сажайте в плодородную почву с добавлением органики.
  • Используйте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким уровнем калия.
  • Обеспечивайте растению максимум солнечного света.
  • Следите за влажностью почвы и используйте мульчу, чтобы сохранить её дольше.

Вопросы, которые задают чаще всего

— Нужно ли проводить обрезку ежегодно? Да, но её объём зависит от вида. Тропическим сортам иногда достаточно лёгкой корректировки, а выносливые и болотные требуют только санитарной обрезки.
— Что будет, если куст не подстригать? Он быстро зарастёт, станет рыхлым, цветение ослабнет.
— Как ухаживать за плетёным гибискусом? Удаляйте лишние побеги и следите, чтобы ветви не пересекались. Лучшее время — весна.

Обрезка гибискуса — несложный, но важный этап ухода. При правильном подходе растение отблагодарит вас множеством крупных и ярких цветов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пищевая сода в саду: как заменить химикаты и вырастить здоровый урожай сегодня в 9:01

Этот кухонный продукт заменит гору химикатов: как защитить розы и огурцы без вреда для урожая

Пищевая сода — доступная альтернатива химикатам в саду. Регулирует кислотность почвы, борется с грибком, отпугивает вредителей и сохраняет урожай. Экологично и безопасно!

Читать полностью » Удобрения суперфосфат и сульфат калия отпугивают слизней от растений сегодня в 8:47

Слизни превращают грядки в полигон для атак: простые приёмы ломают их планы

Слизни атакуют грядки и портят урожай. Но есть проверенные приёмы, которые позволяют держать вредителей под контролем и при этом обойтись без химии.

Читать полностью » Причиной появления муравьёв в горшках может быть тля или белокрылка сегодня в 4:01

Горшок превращается в муравейник: чем это грозит растениям и хозяевам

Находите муравьёв в горшечных растениях? Узнайте, как избавиться от них, не навредив растениям! Откройте секреты борьбы с вредителями.

Читать полностью » Кальций и дрожжи: секреты крупного редиса без химических добавок сегодня в 4:01

Два кухонных ингредиента сделают ваш редис размером с яйцо — раскрываем лайфхак

Раскрываем дачный лайфхак: яичная скорлупа и дрожжевая подкормка защитят редис от проволочника, увеличат урожай и сделают корнеплоды сладкими. Простой метод с 95% кальцием!

Читать полностью » Для овощных грядок землю и компост рекомендуют добавлять осенью и весной сегодня в 3:57

Рыхлая сегодня, бедная завтра: почему грядки стареют быстрее, чем кажется

Почва на грядках требует обновления для сохранения урожайности. Узнайте, как правильно пополнять грядки для здоровых растений и богатого урожая!

Читать полностью » Как дезинфекция теплицы влияет на урожай: это не тот этап, который можно пропустить сегодня в 3:55

От личинок до болезней: как одна процедура изменит вашу теплицу раз и навсегда

Многие огородники осенью забывают о главном этапе подготовки теплицы. Почему именно дезинфекция конструкций решает судьбу будущего урожая?

Читать полностью » Не пропустите: осенняя подготовка земли — залог легкой весны и щедрого урожая сегодня в 2:55

Не пренебрегайте осенью: как подготовка почвы гарантирует плодородие летом

Почему осенняя подготовка земли считается главным секретом урожайного сезона и какие приёмы помогут саду встретить весну во всеоружии?

Читать полностью » Джен Макдональд: удаление подсолнухов снижает риск вредителей и болезней в саду сегодня в 2:53

Подсолнухи после лета: убрать или оставить — решение, от которого зависит весь сад

Когда убирать подсолнухи осенью? Садоводы делятся мнением о том, убирать или оставлять растения до весны и как это повлияет на здоровье почвы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Подмосковье аварии с такси сократились на 22% за восемь месяцев 2025 года — Минтранс региона
Наука и технологии

Лабораторные тесты подтвердили органику в образцах с Марса — исследование в Nature Astronomy
Спорт и фитнес

Причины усталости после силовых тренировок назвали врачи
Авто и мото

Евгений Мелехин: современные воздушные фильтры не предназначены для повторного использования
Садоводство

Доломитовая мука восстанавливает почву после картофеля
Еда

Кулинары готовят салат из кальмаров с креветками и яйцами
Питомцы

Врачи-ветеринары напомнили, что собакам нельзя давать остатки со стола из-за соли и специй
Спорт и фитнес

Минздрав США: рекомендации по физической активности для снижения веса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet