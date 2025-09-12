Бюрократия против ИИ: как ChatGPT берёт на себя переписку в Минздраве США

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) направило электронные письма всем своим сотрудникам с просьбой использовать чат-бот ChatGPT от OpenAI в повседневной работе. Внедрением технологии руководит директор по информационным технологиям HHS Кларк Майнор, ранее работавший в Palantir.

Позиция руководства

Заместитель министра здравоохранения Джим О'Нил заявил, что искусственный интеллект начинает оказывать значительное влияние на здравоохранение, бизнес и государственное управление. По его словам, ChatGPT поможет справляться с перегрузкой сотрудников из-за большого объёма переписки и совещаний, а также будет способствовать научным исследованиям, прозрачности и повышению качества медицинских услуг.

Он подчеркнул, что ChatGPT особенно полезен при реферировании длинных документов, но предостерёг от безусловного доверия к ответам модели, которые могут содержать ошибки или предвзятость. Важные решения, отметил О'Нил, должны приниматься только после изучения первоисточников.

Ограничения и меры безопасности

Сотрудникам предложено авторизоваться через корпоративный e-mail на сайте go. hhs.gov/chatgpt. Майнор заверил, что внедрены меры защиты, позволяющие использовать инструмент для большинства внутренних данных, включая информацию о закупках.

При этом ChatGPT не одобрен для работы с конфиденциальными персональными данными (номера соцстрахования, банковские реквизиты), секретной информацией, сведениями экспортного контроля и коммерческой тайной.

Планы на будущее

HHS также планирует использовать ИИ в программах Medicare и Medicaid для определения права пациентов на получение медицинских услуг. Однако ранее подобные системы демонстрировали предвзятость, что снижало доступ пациентов к необходимой помощи.

В начале 2025 года OpenAI представила версию ChatGPT Gov для американских госучреждений. Летом стало известно о партнёрстве OpenAI и Управления общих служб США, в рамках которого федеральные агентства смогут пользоваться ChatGPT Enterprise по символической цене — 1 доллар в год за организацию.