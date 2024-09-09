Удар дронов "Хезболлы" по израильской казарме: эскалация на границе продолжается

Бойцы ливанского движения "Хезболла" нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по казарме Шарага, расположенной между израильскими городами Нагария и Акко. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба движения.

Согласно заявлению, целью атаки стал штаб подразделения Игоз 621, находящийся на территории казармы, к северу от Акко. Обстрел был нацелен на места, где находились солдаты и офицеры, по которым были нанесены точные удары.

При этом израильские СМИ сообщили, что один из дронов в тот же день врезался в жилой дом в Нагарии, что привело к взрыву.

Обстановка на границе между Израилем и Ливаном продолжает накаляться после начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы "Хезболлы" ежедневно обмениваются обстрелами вдоль приграничных районов.

По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч жителей южных районов Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных атак. Израильская сторона также заявила, что около 80 тысяч жителей северных территорий Израиля оказались в аналогичной ситуации.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)