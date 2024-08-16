Ливанское движение "Хезболлах" показало кадры с подземным объектов

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу представило видеоролик, в котором показало один из своих подземных военных объектов, названный "Эмад 4". С этого комплекса могут осуществляться запуски ракет.

В видео утверждается, что объект оснащен дальнобойными ракетами и тяжелыми ракетными установками, которые могут легко перемещаться по туннелям с использованием специальных транспортных средств.

Туннели полностью оборудованы необходимыми технологиями и логистикой.

На кадрах видно обширную сеть широких туннелей, связывающих разные части крупного подземного комплекса, что позволяет различным транспортным средствам, включая мотоциклы и грузовики, свободно перемещаться.

Объект оборудован компьютерами и освещением, а пусковые установки ракет скрыты в замаскированных подземных шахтах.

Ранее "Хезболлах" сообщило о нанесении ударов по семи позициям и местам сосредоточения личного состава Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне на севере Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по жилому дому в местечке Айтрун на юге Ливана, в результате которого один человек погиб, а несколько получили ранения.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно обмениваются обстрелами в пограничных районах.

По информации ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Израильская сторона также сообщила о том, что около 80 тысяч жителей севера страны оказались в аналогичной ситуации.

Фото: www. lebanonwar2.idf.il/IDF Spokesperson's Unit photographer (Public domain)