кинокамера
кинокамера
© mos.ru by Фото: пресс-служба Московского кинокластера is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:55

Медведь не спит, а Клэр злится: черный юмор и драматизм в новом фильме Джонатана Крисела

Миа Гот, Зак Галифианакис и Дэн Стивенс снимутся в фильме "Эй, медведь" — The Hollywood Reporter

Миа Гот, Зак Галифианакис и Дэн Стивенс объединятся в фильме "Эй, медведь!" — режиссерском дебюте Джонатана Крисела, одного из создателей сериала "Портландия". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм обещает стать историей о "пробуждении ярости". В центре сюжета — женщина, решившая отомстить медведю за гибель мужа. Сценарий написала обладательница премии "Эмми" Кэрри Кемпер, известная по сериалу "Грызня".

Сюжет и персонажи

Главную роль — Клэр — исполнит Миа Гот. По сюжету, после смерти мужа она узнает, что медведя не усыпили, а переместили в другое место. Решив выследить зверя, Клэр вступает на путь мести и справедливости. Роль погибшего супруга досталась Дэну Стивенсу.

Помогать героине будет смотритель парка Пат, чьи личные мотивы добавляют сложности миссии. Эту роль сыграл Зак Галифианакис, добавляя комический и драматический контраст в историю.

Продюсеры и компания по продажам

Проект продюсирует Аликс Мэдиган, известная по триллеру "Зимняя кость". Исполнительными продюсерами выступили Кэрри Кемпер и Даника Радованов. Международными продажами фильма займется HanWay Films. Генеральный директор компании, Габриэль Стюарт, охарактеризовала актерский состав как "идеальную команду, чтобы заставить зрителя смеяться, переживать и замирать от шока и ужаса".

"Нет ничего более захватывающего, чем наткнуться на проект, ломающий барьеры оригинальности. Как ни абсурдна и ни безумна завязка этой истории, зритель неизменно сопереживает Клэр — ее пути от горя к обретению контроля над собственной жизнью", — отметила Габриэль Стюарт.

А что если…

Если фильм получит положительные отзывы критиков, это может открыть Джонатану Криселу новые возможности в кино после успеха "Портландии". Кроме того, участие таких звезд, как Миа Гот и Зак Галифианакис, гарантирует внимание как фанатов драмеди, так и любителей триллеров с элементами черного юмора.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сильный актерский состав Риск слишком абсурдного сюжета
Оригинальная режиссерская идея Потенциальная узкая аудитория
Сценарий от обладательницы "Эмми" Неизвестный коммерческий потенциал

Интересные факты

  1. Джонатан Крисел прежде работал только над сериалами, и "Эй, медведь!" станет его полнометражным дебютом.

  2. Кэрри Кемпер получила "Эмми" за сценарии комедий, что обещает необычное сочетание юмора и триллера.

  3. Дэн Стивенс, исполняющий роль погибшего мужа, появится на экране через флешбеки, что придаст фильму эмоциональную глубину.

Исторический контекст

Проект продолжает традицию кино о человеке против природы, но добавляет элементы черного юмора и психологической драмы, что делает его уникальным в жанре.

FAQ

Как выбрать фильм к просмотру?
Ориентируйтесь на жанр: драмеди с элементами триллера и черного юмора подойдет поклонникам нестандартного кино.

Сколько стоит участие актеров такого уровня?
Точные цифры не раскрываются, но для звезд первого плана гонорары обычно составляют миллионы долларов.

Что лучше — смотреть дома или в кинотеатре?
С учетом визуальных эффектов и эмоциональной подачи, фильм лучше воспринимается на большом экране.

