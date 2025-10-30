Медведь не спит, а Клэр злится: черный юмор и драматизм в новом фильме Джонатана Крисела

Миа Гот, Зак Галифианакис и Дэн Стивенс объединятся в фильме "Эй, медведь!" — режиссерском дебюте Джонатана Крисела, одного из создателей сериала "Портландия". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм обещает стать историей о "пробуждении ярости". В центре сюжета — женщина, решившая отомстить медведю за гибель мужа. Сценарий написала обладательница премии "Эмми" Кэрри Кемпер, известная по сериалу "Грызня".

Сюжет и персонажи

Главную роль — Клэр — исполнит Миа Гот. По сюжету, после смерти мужа она узнает, что медведя не усыпили, а переместили в другое место. Решив выследить зверя, Клэр вступает на путь мести и справедливости. Роль погибшего супруга досталась Дэну Стивенсу.

Помогать героине будет смотритель парка Пат, чьи личные мотивы добавляют сложности миссии. Эту роль сыграл Зак Галифианакис, добавляя комический и драматический контраст в историю.

Продюсеры и компания по продажам

Проект продюсирует Аликс Мэдиган, известная по триллеру "Зимняя кость". Исполнительными продюсерами выступили Кэрри Кемпер и Даника Радованов. Международными продажами фильма займется HanWay Films. Генеральный директор компании, Габриэль Стюарт, охарактеризовала актерский состав как "идеальную команду, чтобы заставить зрителя смеяться, переживать и замирать от шока и ужаса".

"Нет ничего более захватывающего, чем наткнуться на проект, ломающий барьеры оригинальности. Как ни абсурдна и ни безумна завязка этой истории, зритель неизменно сопереживает Клэр — ее пути от горя к обретению контроля над собственной жизнью", — отметила Габриэль Стюарт.

Интересные факты

Джонатан Крисел прежде работал только над сериалами, и "Эй, медведь!" станет его полнометражным дебютом. Кэрри Кемпер получила "Эмми" за сценарии комедий, что обещает необычное сочетание юмора и триллера. Дэн Стивенс, исполняющий роль погибшего мужа, появится на экране через флешбеки, что придаст фильму эмоциональную глубину.

Исторический контекст

Проект продолжает традицию кино о человеке против природы, но добавляет элементы черного юмора и психологической драмы, что делает его уникальным в жанре.

