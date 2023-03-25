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  • Опубликована сегодня в 11:32

Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году

В планах властей Херсонской области на 2023 год - отремонтировать более 100 работающих учреждений культуры на левобережье Днепра. Такой информацией поделился министр культуры региона Александр Кузьменко.

"У нас 129 работающих учреждений. В основном все требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые и капитального. Сейчас нам выделяют средства, чтобы быстро привести учреждения в соответствие"

Ранее стало известно, что Херсонская область получит более 1 млрд рублей от шефских регионов в 2023 году.

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