В планах властей Херсонской области на 2023 год - отремонтировать более 100 работающих учреждений культуры на левобережье Днепра. Такой информацией поделился министр культуры региона Александр Кузьменко.

"У нас 129 работающих учреждений. В основном все требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые и капитального. Сейчас нам выделяют средства, чтобы быстро привести учреждения в соответствие"

Ранее стало известно, что Херсонская область получит более 1 млрд рублей от шефских регионов в 2023 году.