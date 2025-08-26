Сельдь под шубой вашего детства была другой: секрет вкуса, который забыли в XXI веке

Знаете ли вы, что один простой ингредиент может полностью преобразить знакомый с детства салат? Сельдь под шубой с яйцом — это не просто блюдо, а настоящая звезда праздничного стола. Аппетитная, сытная и очень нарядная, она остаётся любимицей многих поколений. И хотя рецептов существует множество, в этой версии есть своя изюминка: сочное яйцо и никакой варёной моркови!

Что нам понадобится

Сельдь — 300 г,

Свеклу — 1 шт.,

Картофель — 3 шт.,

Яйца — 3 шт.,

Лук — 1 шт.,

Уксус 9% — 100 мл,

Майонез — 100 г.

Приготовление

Тщательно вымойте свеклу и картошку. Отварите их до готовности в отдельных кастрюлях: картофель — 15-20 минут, свеклу — 1-1,5 часа. Проверяйте мягкость ножом. Яйца варите вкрутую 9 минут после закипания, затем резко охладите в ледяной воде — так они легче очистятся.

Очистите и мелко нарежьте лук, залейте уксусом на 10-15 минут. После слейте уксус и промойте лук. Этот шаг можно пропустить, но маринование придаст салату особый вкус. Используйте кулинарное кольцо для аккуратной подачи:

натрите картофель на крупной тёрке, уложите первым слоем, слегка утрамбуйте и смажьте майонезом.

мелко нарежьте сельдь (если рыба целая, разделайте её на филе, удалив голову, хвост, кости и плёнку). Выложите рыбу, сверху — маринованный лук, снова майонез.

разделите яйца: белок натрите и выложите следующим слоем, промажьте майонезом.

натрите свеклу, распределите её поверх предыдущего слоя, аккуратно прижмите и смажьте майонезом.

верх украсьте тёртым желтком.

Аккуратно снимите кольцо и дайте салату настояться в холодильнике. Подавайте охлаждённым.

Несколько полезных советов