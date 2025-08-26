Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Слоеный салат
Опубликована сегодня в 1:17

Сельдь под шубой вашего детства была другой: секрет вкуса, который забыли в XXI веке

Шеф-повара добавляют яйцо в классический рецепт селёдки под шубой

Знаете ли вы, что один простой ингредиент может полностью преобразить знакомый с детства салат? Сельдь под шубой с яйцом — это не просто блюдо, а настоящая звезда праздничного стола. Аппетитная, сытная и очень нарядная, она остаётся любимицей многих поколений. И хотя рецептов существует множество, в этой версии есть своя изюминка: сочное яйцо и никакой варёной моркови!

Что нам понадобится

  • Сельдь — 300 г,
  • Свеклу — 1 шт.,
  • Картофель — 3 шт.,
  • Яйца — 3 шт.,
  • Лук — 1 шт.,
  • Уксус 9% — 100 мл,
  • Майонез — 100 г.

Приготовление

Тщательно вымойте свеклу и картошку. Отварите их до готовности в отдельных кастрюлях: картофель — 15-20 минут, свеклу — 1-1,5 часа. Проверяйте мягкость ножом. Яйца варите вкрутую 9 минут после закипания, затем резко охладите в ледяной воде — так они легче очистятся.

Очистите и мелко нарежьте лук, залейте уксусом на 10-15 минут. После слейте уксус и промойте лук. Этот шаг можно пропустить, но маринование придаст салату особый вкус. Используйте кулинарное кольцо для аккуратной подачи:

  • натрите картофель на крупной тёрке, уложите первым слоем, слегка утрамбуйте и смажьте майонезом.
  • мелко нарежьте сельдь (если рыба целая, разделайте её на филе, удалив голову, хвост, кости и плёнку). Выложите рыбу, сверху — маринованный лук, снова майонез.
  • разделите яйца: белок натрите и выложите следующим слоем, промажьте майонезом.
  • натрите свеклу, распределите её поверх предыдущего слоя, аккуратно прижмите и смажьте майонезом.
  • верх украсьте тёртым желтком.

Аккуратно снимите кольцо и дайте салату настояться в холодильнике. Подавайте охлаждённым.

Несколько полезных советов

  • Готовое филе сельди сэкономит время.
  • Свеклу можно запечь в фольге — это усилит её сладость.
  • Дайте салату пропитаться хотя бы пару часов — так вкус станет гармоничнее.

