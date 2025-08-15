Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скумбрия
Скумбрия
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:22

Любите сельдь? Не дайте себя обмануть: как выбрать рыбу, которая порадует вкусом и не разочарует

Тихоокеанская сельдь крупнее и жирнее атлантической — советы по выбору

Сельдь — рыба, знакомая каждому, но за внешней простотой выбора скрываются нюансы, которые напрямую влияют на вкус, текстуру и пользу продукта. На прилавках можно встретить десятки вариантов — от свежемороженой до солёной, от тихоокеанской до атлантической, — и важно понимать, чем они отличаются и на что обратить внимание.

Тихоокеанская сельдь

  • Размер: крупная, может достигать до 50 см.

  • Мясо: тёмное из-за высокого содержания йода, с ярким, насыщенным вкусом и характерным ароматом.

  • Жирность: выше, чем у атлантической, что делает её особенно подходящей для солёных закусок и салатов.

  • Особенности: крупный размер не всегда = высокое качество; избыток жира нравится не всем.

Атлантическая сельдь

  • Размер: примерно вдвое меньше тихоокеанской.

  • Мясо: светлое, нежное, с более мягким, деликатным вкусом.

  • Жирность: умеренная; универсальна в приготовлении.

  • Происхождение: чаще всего — Баренцево море, на ценниках может значиться "Мурманская" или "Норвежская".

Когда сельдь вкуснее всего

  • Идеальный сезон: вторая половина осени — максимум жира, плотная и упругая мякоть.

  • Зимой: жирная, но вкус может быть чуть менее выраженным.

  • Весной и летом: более сухая, с меньшей жирностью и насыщенностью.

Лучший способ обработки

  • Свежемороженая на судне: заморозка сразу после вылова сохраняет вкус и питательные вещества.

  • Что проверить: упаковка целая, без повреждений, минимум льда, рыба целая, без признаков повторной заморозки.

Если выбираете солёную сельдь

  • Запах: свежий, без посторонних примесей.

  • Мясо: упругое, без слизи и тёмных пятен.

  • Кожа: целая, без повреждений.

  • Цвет: зависит от вида и способа засолки, не является единственным критерием качества.

Главные правила при покупке

  1. Смотрите на происхождение — оно часто отражается в вкусе и текстуре.

  2. Учитывайте сезон вылова — от него зависит жирность и насыщенность мяса.

  3. Обращайте внимание на обработку — быстрая заморозка и правильное хранение сохраняют качество.

  4. Проверяйте состояние рыбы — от целостности упаковки до запаха и упругости мяса.

  5. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу — это поможет избежать покупки некачественного продукта.

Вкусная сельдь — результат правильного выбора по целому ряду критериев. Понимая различия между видами, зная сезон вылова и оценивая состояние продукта, вы сможете каждый раз приносить домой рыбу, которая будет радовать и вас, и гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод сегодня в 13:35

Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Хотите приготовить необычное домашнее вино? Боярышник придаст ему тонкий вкус и пользу. Узнайте, как сделать напиток, который удивит даже гурманов!

Читать полностью » Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак сегодня в 12:46

Секретный рецепт смузи, который заменит утренний кофе

Узнайте, как за 10 минут приготовить вкусный и полезный фруктовый смузи с кефиром! Идеальный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.

Читать полностью » Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Раскрываем секрет идеального макового торта: хрустящий бисквит, тающий крем и шоколадная глазурь. Пошаговый рецепт, который сделает ваш праздник незабываемым.

Читать полностью » Рецепт кекса с кабачком: пошаговая инструкция сегодня в 11:38

Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце

Нежный кекс с лимонной глазурью, в котором спрятан неожиданный ингредиент — кабачок! Он делает выпечку сочной, но совершенно не чувствуется. Попробуйте — никто не догадается!

Читать полностью » Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления сегодня в 11:21

Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Ароматный гуляш из свинины с морковью и луком — простое, но очень вкусное блюдо для повседневного меню. Готовится быстро, а результат порадует даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Лёгкий, сочный и без майонеза! Салат с болгарским перцем и сыром — идеальный летний вариант. Готовится за 25 минут, сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная закуска.

Читать полностью » Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом сегодня в 10:18

Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Узнайте, как быстро и просто запечь курицу в рукаве с хрустящей корочкой! Это идеальное блюдо для любого стола. Простой и вкусный рецепт!

Читать полностью » Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт сегодня в 9:25

Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Нежные свиные ребрышки в рукаве — простое и беспроигрышное блюдо. Узнайте, как правильно замариновать и запечь мясо, чтобы оно получилось сочным и ароматным!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Авто и мото

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Авто и мото

В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая
Садоводство

Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду
Спорт и фитнес

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru