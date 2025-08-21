Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:06

Легкий и вкусный: как шуба без селедки поможет вам сэкономить время на кухне

Шуба без селедки: новый рецепт праздничного салата от кулинаров

Салат "Шуба" без селедки — это отличный способ удивить гостей на праздничном столе! Этот легкий вариант классического блюда не только красив, но и очень вкусен. Он станет настоящим украшением любого застолья.

Ингредиенты

  • 1 картофель
  • 1 морковь
  • 1 свекла
  • 2 куриных яйца
  • 1 репчатый лук
  • Соль по вкусу
  • 2 столовые ложки майонеза

Пошаговая инструкция

Начните с того, что тщательно вымойте картофель, морковь и свеклу. Отварите их в мундире до готовности, проверяя с помощью ножа. Как только овощи остынут, очистите их. Яйца нужно тщательно вымыть и варить вкрутую в течение 8-10 минут. После варки охладите их в холодной воде, чтобы легче было очистить.

Очистите яйца и отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком и оставьте на 10 минут.

На плоской тарелке или в глубоком салатнике начните выкладывать слои. Первым слоем натертый картофель, слегка посолите и смажьте майонезом. Затем добавьте желтки, морковь, лук и белки, каждый слой смазывая майонезом. Последним слоем будет натертая свекла, которую также нужно смазать майонезом.

Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы он пропитался. Перед подачей украсьте зеленью.

