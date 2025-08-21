Легкий и вкусный: как шуба без селедки поможет вам сэкономить время на кухне

Салат "Шуба" без селедки — это отличный способ удивить гостей на праздничном столе! Этот легкий вариант классического блюда не только красив, но и очень вкусен. Он станет настоящим украшением любого застолья.

Ингредиенты

1 картофель

1 морковь

1 свекла

2 куриных яйца

1 репчатый лук

Соль по вкусу

2 столовые ложки майонеза

Пошаговая инструкция

Начните с того, что тщательно вымойте картофель, морковь и свеклу. Отварите их в мундире до готовности, проверяя с помощью ножа. Как только овощи остынут, очистите их. Яйца нужно тщательно вымыть и варить вкрутую в течение 8-10 минут. После варки охладите их в холодной воде, чтобы легче было очистить.

Очистите яйца и отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком и оставьте на 10 минут.

На плоской тарелке или в глубоком салатнике начните выкладывать слои. Первым слоем натертый картофель, слегка посолите и смажьте майонезом. Затем добавьте желтки, морковь, лук и белки, каждый слой смазывая майонезом. Последним слоем будет натертая свекла, которую также нужно смазать майонезом.

Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы он пропитался. Перед подачей украсьте зеленью.