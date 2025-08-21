Легкий и вкусный: как шуба без селедки поможет вам сэкономить время на кухне
Салат "Шуба" без селедки — это отличный способ удивить гостей на праздничном столе! Этот легкий вариант классического блюда не только красив, но и очень вкусен. Он станет настоящим украшением любого застолья.
Ингредиенты
- 1 картофель
- 1 морковь
- 1 свекла
- 2 куриных яйца
- 1 репчатый лук
- Соль по вкусу
- 2 столовые ложки майонеза
Пошаговая инструкция
Начните с того, что тщательно вымойте картофель, морковь и свеклу. Отварите их в мундире до готовности, проверяя с помощью ножа. Как только овощи остынут, очистите их. Яйца нужно тщательно вымыть и варить вкрутую в течение 8-10 минут. После варки охладите их в холодной воде, чтобы легче было очистить.
Очистите яйца и отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком и оставьте на 10 минут.
На плоской тарелке или в глубоком салатнике начните выкладывать слои. Первым слоем натертый картофель, слегка посолите и смажьте майонезом. Затем добавьте желтки, морковь, лук и белки, каждый слой смазывая майонезом. Последним слоем будет натертая свекла, которую также нужно смазать майонезом.
Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы он пропитался. Перед подачей украсьте зеленью.
