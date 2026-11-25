Сельдь может стать полноценной альтернативой дорогим видам морских биоресурсов при условии правильной термической обработки, рассказала изданию NewsInfo диетолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова. Специалист отметила, что пищевая ценность продукта во многом зависит от способа его приготовления, который традиционно сложился в российской кулинарии.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров сообщили, что в России стоимость сельди остается наиболее стабильной по сравнению с другими категориями: в течение года оптовая цена удерживалась в диапазоне 115-117 рублей за килограмм.

По словам диетолога, дикая или выращенная на кормах рыба различных видов всегда будет отличаться по составу, однако ключевое значение имеет кулинарное воздействие. В России сельдь привыкли видеть на столе в соленом или маринованном виде, что накладывает существенные ограничения на ее употребление из-за избытка натрия. При этом подготовка тушки к подаче должна учитывать состояние продукта, так как избыточная соль может негативно влиять на организм.

"Соленая или слабо маринованная сельдь может употребляться в ограниченных количествах в связи с высоким содержанием соли. Поэтому мы ее ограничиваем при заболеваниях ЖКТ, при панкреатите и желчекаменной болезни, нежелательно при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях почек, а также сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с хронической сердечной недостаточностью и риском задержки воды и соли в организме", — пояснила Гончарова.

Диетолог подчеркнула, что соленую сельдь рекомендуется включать в рацион не чаще одного-двух раз в неделю небольшими порциями. Однако эксперт предложила обратить внимание на нетипичные для России способы приготовления, такие как запекание в духовке или варка ухи, что широко практикуется в странах Южной Азии. Правильная термическая обработка позволяет сохранить пользу без лишней солевой нагрузки. При формировании меню стоит учитывать, что рыба в детском рационе требует особого внимания к качеству и безопасности вида.

Важно соблюдать разнообразие в питании, не зацикливаясь на одном продукте, отметила специалист. Несмотря на экономическую привлекательность сельди, другие виды рыбы также должны присутствовать в меню. Специалисты фиксируют, что качественная рыба исчезает из меню многих граждан, поэтому использование недорогой альтернативы в запеченном виде может стать выходом из ситуации. Даже привычный вкус мягкого форшмака можно адаптировать под здоровые стандарты питания.

"Возможно, это блюдо станет оригинальной заменой других видов рыб на столе. Все нужно есть. Чем разнообразнее питаемся, тем лучше. Поэтому всего по чуть-чуть", — подытожила диетолог.

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