сельдь
сельдь
© flickr.com by Atle Grimsby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:25

Эта рыба подорожала почти на треть — но россияне всё равно покупают её чаще всего

Сельдь остаётся самой популярной рыбой у россиян несмотря на рост цен — глава ВАРПЭ Зверев

Рыбные предпочтения россиян остаются стабильными даже на фоне заметного роста цен. Несмотря на подорожание популярной продукции, именно один вид рыбы продолжает удерживать лидерство по спросу в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Какая рыба пользуется наибольшим спросом

По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, среди всего ассортимента рыбы россияне чаще всего выбирают сельдь. Она сохраняет статус самого востребованного продукта в рыбной категории, опережая как более дорогие, так и сопоставимые по цене виды.

К числу популярных позиций Зверев также отнёс лососевые породы, а кроме них — треску, скумбрию и минтай. Однако именно сельдь, по оценке отраслевой ассоциации, уверенно занимает первое место в потребительских предпочтениях.

"На первом месте — сельдь", — констатировал Герман Зверев.

Динамика цен на сельдь

При устойчивом спросе стоимость этой рыбы в рознице продолжает расти. По итогам первых девяти месяцев 2025 года розничные цены на сельдь увеличились на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это один из самых заметных показателей подорожания среди массовых видов рыбы.

К началу октября килограмм сельди в рознице стоил в среднем 375 рублей. Рост цен затронул прежде всего потребителей, для которых этот продукт традиционно считается доступным и повседневным.

Причины подорожания

В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что ключевым фактором резкого роста цен стали не производственные издержки, а стоимость услуг посредников. Именно на этом этапе, по оценке ФАС, формируется значительная часть наценки в розничной торговле.

