Эта рыба подорожала почти на треть — но россияне всё равно покупают её чаще всего
Рыбные предпочтения россиян остаются стабильными даже на фоне заметного роста цен. Несмотря на подорожание популярной продукции, именно один вид рыбы продолжает удерживать лидерство по спросу в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Какая рыба пользуется наибольшим спросом
По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, среди всего ассортимента рыбы россияне чаще всего выбирают сельдь. Она сохраняет статус самого востребованного продукта в рыбной категории, опережая как более дорогие, так и сопоставимые по цене виды.
К числу популярных позиций Зверев также отнёс лососевые породы, а кроме них — треску, скумбрию и минтай. Однако именно сельдь, по оценке отраслевой ассоциации, уверенно занимает первое место в потребительских предпочтениях.
"На первом месте — сельдь", — констатировал Герман Зверев.
Динамика цен на сельдь
При устойчивом спросе стоимость этой рыбы в рознице продолжает расти. По итогам первых девяти месяцев 2025 года розничные цены на сельдь увеличились на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это один из самых заметных показателей подорожания среди массовых видов рыбы.
К началу октября килограмм сельди в рознице стоил в среднем 375 рублей. Рост цен затронул прежде всего потребителей, для которых этот продукт традиционно считается доступным и повседневным.
Причины подорожания
В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что ключевым фактором резкого роста цен стали не производственные издержки, а стоимость услуг посредников. Именно на этом этапе, по оценке ФАС, формируется значительная часть наценки в розничной торговле.
