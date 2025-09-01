Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Знаете ли вы, что прививка от опоясывающего лишая может помочь защитить сердце? Международная группа исследователей обнаружила, что вакцинация против herpes zoster снижает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Как было проведено исследование

Ученые провели метаанализ 19 научных работ, включая восемь наблюдательных исследований и одно клиническое испытание. В результате выяснилось, что у взрослых старше 18 лет вакцинация против опоясывающего лишая уменьшает риск сердечно-сосудистых событий на 18%.

Для людей старше 50 лет этот показатель составляет 16%. Проще говоря, на каждую тысячу человеко-лет наблюдения количество инфарктов и инсультов сокращается примерно на 1,2-2,2 случая.

Мнение эксперта

Доктор Чарльз Уильямс, директор глобального медицинского отдела по вакцинам компании GSK и один из авторов исследования, призывает не торопиться с выводами:

"Мы видим обнадеживающие результаты, но для их подтверждения нужны дополнительные эксперименты".

Он подчеркивает важность дальнейших исследований, чтобы убедиться в эффективности такой профилактики.

Ранее уже было замечено, что у людей, перенесших опоясывающий лишай, повышается риск инсульта и инфаркта в ближайшее время после болезни. Ученые связывают это с тем, что вирус варицелла-зостер (тот же, что вызывает ветряную оспу) может проникать в стенки кровеносных сосудов и вызывать воспаление. Вакцинация, предотвращая реактивацию вируса, снижает вероятность таких осложнений.