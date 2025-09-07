Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вирус
Вирус
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:23

Миллиарды заражены герпесом: почему вирус остаётся навсегда

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы

Герпес — одна из самых распространённых вирусных инфекций на планете. Миллиарды людей заражены вирусом простого герпеса, и хотя он не всегда проявляется, избавиться от него полностью невозможно.

Два типа вируса

Существует два основных вида ВПГ:

ВПГ-1 - передаётся чаще всего через поцелуи и тесный бытовой контакт. Обычно проявляется как "простуда на губах" или высыпания в полости рта.
ВПГ-2 - преимущественно распространяется половым путём и вызывает генитальный герпес.

После заражения вирус поселяется в нервных клетках и остаётся там навсегда. Долгое время он может "спать", но под влиянием стресса, болезни, гормональных изменений или длительного пребывания на солнце снова активируется.

Масштабы заражения

По данным ВОЗ, ВПГ-1 присутствует у 64% людей до 50 лет — это около 3,8 млрд человек. Чаще заражение происходит в детстве. Генитальный герпес (ВПГ-2) встречается примерно у 520 млн человек 15-49 лет. Женщины заражаются почти вдвое чаще мужчин, так как вирус легче передаётся от мужчины к женщине.

Важно: заразиться можно даже тогда, когда у носителя нет видимых высыпаний. Вирус выделяется бессимптомно, а риск передачи особенно высок в период появления пузырьков.

Как протекает болезнь

Первое столкновение с вирусом может быть тяжёлым: появляются температура, боль в мышцах, увеличение лимфоузлов и болезненные пузырьки, которые заживают до шести недель.

Рецидивы обычно проходят легче: перед высыпаниями возникает покалывание или зуд, сами пузырьки заживают за несколько дней.

Чем лечат

Полностью вывести вирус из организма невозможно. Но противовирусные препараты помогают сократить длительность обострения и уменьшить дискомфорт:

• ацикловир,
• валацикловир,
• фамцикловир.

Таблетки работают эффективнее мазей: они быстрее снимают симптомы и уменьшают риск рецидивов. Кремы с ацикловиром почти не влияют на течение болезни, а пенцикловир может лишь сократить заживление на один день.

Дополнительно применяют обезболивающие (ибупрофен, парацетамол), а холодные компрессы и солевые растворы помогают облегчить состояние.

Как защититься

• При высыпаниях нужно исключить поцелуи и оральные контакты, не пользоваться общими предметами (посудой, полотенцами).
• При генитальном герпесе важно воздержаться от секса до полного заживления. Презервативы снижают риск заражения, но не исключают его полностью.
• Беременные женщины обязательно должны сообщать врачу о симптомах: заражение ВПГ-2 в третьем триместре опасно для ребёнка.

Главное

Герпесом заражено большинство людей, и вирус остаётся в организме на всю жизнь. Полностью избавиться от него нельзя, но современные препараты позволяют контролировать болезнь: сокращают длительность рецидивов и снижают их частоту. Профилактика и внимательное отношение к своему здоровью помогают минимизировать риск осложнений и передачи вируса другим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хронический стресс и недосып ускоряют ухудшение памяти — данные клиники Майо сегодня в 17:56

Тревога ворует память: как мозг рушится из-за невидимого врага

Как настроение влияет на работу мозга? Узнайте, какое воздействие оказывает стресс и недосып на память и внимание — важные советы для защиты вашего психического здоровья.

Читать полностью » Учёные: сушёные сливы помогают сохранить плотность костей после 60 лет сегодня в 17:45

Старость не прощает ошибок: какие болезни останавливают обычные сливы

Сливы — знакомый фрукт из сада, но его польза для людей старше 60 лет может удивить. Узнайте, чем они способны укрепить организм.

Читать полностью » Исследование Journal of Alzheimer’s Disease: ухудшение обоняния связано с деменцией сегодня в 16:54

Болезнь Альцгеймера начинается не с памяти: что выдает её раньше

Исследования показывают, что ухудшение обоняния может быть первым признаком болезни Альцгеймера. Узнайте, как это влияет на диагностику и лечение.

Читать полностью » Учёные: чай из лимонника содержит цитраль и мирцен, помогающие при головной боли сегодня в 16:14

Чай, что превращает ночь в мягкое облако, а тревоги — в дым: восточный напиток оказался сильнее снотворного

Узнайте, как ароматный чай из капим-лимона помогает расслабиться, поддержать пищеварение и улучшить общее самочувствие.

Читать полностью » Дуэйн Джонсон заявил, что предпочитает постоянно поддерживать форму, а не возвращать её заново сегодня в 15:52

Грыжи, операции и срыв диеты: цена легендарной формы Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон удивил поклонников на Венецианском кинофестивале своей стройной формой. Узнайте, что стоит за этой трансформацией героя гимнастического экрана и как он справляется с травмами и питательными привычками.

Читать полностью » Психологи: избегание взгляда и закрытая поза говорят о недоверии сегодня в 15:06

Разговор идёт, а собеседник уже мысленно ушёл: микросигналы, которые нельзя игнорировать

Тело часто выдаёт эмоции, которые мы стараемся скрыть. Какие невербальные сигналы показывают, что человек настроен против вас?

Читать полностью » После отпуска: как вернуть бодрость за 72 часа — советы Руслана Масгутова сегодня в 14:26

Ягодные разгрузки и грибная магия: что добавляют в рацион те, кто восстанавливается за два дня

Кандидат медицинских наук Руслан Масгутов раскрыл секреты быстрого восстановления после отпуска: древняя практика экадаши, интервальное голодание 16/8 и 3 суперфуда для детокса. Как избежать стресса для организма — главные правила.

Читать полностью » Врач Ирина Тюрина объяснила, как питание и сон помогают детоксикации осенью сегодня в 14:12

Почему избыток фруктов мешает детоксикации и вредит кишечнику

Осень — время восстановить силы и помочь организму очиститься. Как питание, сон и физическая активность влияют на процесс детокса?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по пилатесу Анушка Шенн выделила Лодочку как универсальное упражнение для пресса
Красота и здоровье

Флеболог Летуновский: риск варикоза зависит от генетики и усиливается с возрастом
Авто и мото

Российские Lada и Яндекс внедряют GigaChat и Алису в мультимедиа автомобилей
Наука и технологии

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet