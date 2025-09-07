Миллиарды заражены герпесом: почему вирус остаётся навсегда

Герпес — одна из самых распространённых вирусных инфекций на планете. Миллиарды людей заражены вирусом простого герпеса, и хотя он не всегда проявляется, избавиться от него полностью невозможно.

Два типа вируса

Существует два основных вида ВПГ:

• ВПГ-1 - передаётся чаще всего через поцелуи и тесный бытовой контакт. Обычно проявляется как "простуда на губах" или высыпания в полости рта.

• ВПГ-2 - преимущественно распространяется половым путём и вызывает генитальный герпес.

После заражения вирус поселяется в нервных клетках и остаётся там навсегда. Долгое время он может "спать", но под влиянием стресса, болезни, гормональных изменений или длительного пребывания на солнце снова активируется.

Масштабы заражения

По данным ВОЗ, ВПГ-1 присутствует у 64% людей до 50 лет — это около 3,8 млрд человек. Чаще заражение происходит в детстве. Генитальный герпес (ВПГ-2) встречается примерно у 520 млн человек 15-49 лет. Женщины заражаются почти вдвое чаще мужчин, так как вирус легче передаётся от мужчины к женщине.

Важно: заразиться можно даже тогда, когда у носителя нет видимых высыпаний. Вирус выделяется бессимптомно, а риск передачи особенно высок в период появления пузырьков.

Как протекает болезнь

Первое столкновение с вирусом может быть тяжёлым: появляются температура, боль в мышцах, увеличение лимфоузлов и болезненные пузырьки, которые заживают до шести недель.

Рецидивы обычно проходят легче: перед высыпаниями возникает покалывание или зуд, сами пузырьки заживают за несколько дней.

Чем лечат

Полностью вывести вирус из организма невозможно. Но противовирусные препараты помогают сократить длительность обострения и уменьшить дискомфорт:

• ацикловир,

• валацикловир,

• фамцикловир.

Таблетки работают эффективнее мазей: они быстрее снимают симптомы и уменьшают риск рецидивов. Кремы с ацикловиром почти не влияют на течение болезни, а пенцикловир может лишь сократить заживление на один день.

Дополнительно применяют обезболивающие (ибупрофен, парацетамол), а холодные компрессы и солевые растворы помогают облегчить состояние.

Как защититься

• При высыпаниях нужно исключить поцелуи и оральные контакты, не пользоваться общими предметами (посудой, полотенцами).

• При генитальном герпесе важно воздержаться от секса до полного заживления. Презервативы снижают риск заражения, но не исключают его полностью.

• Беременные женщины обязательно должны сообщать врачу о симптомах: заражение ВПГ-2 в третьем триместре опасно для ребёнка.

Главное

Герпесом заражено большинство людей, и вирус остаётся в организме на всю жизнь. Полностью избавиться от него нельзя, но современные препараты позволяют контролировать болезнь: сокращают длительность рецидивов и снижают их частоту. Профилактика и внимательное отношение к своему здоровью помогают минимизировать риск осложнений и передачи вируса другим.