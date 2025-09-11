Из новых территорий в сердце России: кто приехал на "Поезде Героев"

10 сентября в Екатеринбург прибыл специальный железнодорожный состав "Поезд Героев", доставивший 100 участников одноимённого всероссийского проекта. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона.

Кто участвует

В делегацию вошли жители новых территорий, а также представители Уральского и Сибирского федеральных округов. Все они — победители и призёры в сфере спорта, образования и творчества.

Свердловскую область представляют:

Семён Беспамятных - чемпион региона по синхронным прыжкам в воду с трамплина,

Вероника Шишкина - победительница конкурса видеороликов "Герой моего города", прошедшая военно-полевые сборы и обучение пилотированию беспилотников.

Маршрут и программа

Автор проекта и участник СВО Александр Борматов отметил:

"После Екатеринбурга наш состав отправится в Уфу, а завершим путешествие в Волгограде. Считаю, что это очень символично для финала проекта в год 80-летия Великой Победы".

В Екатеринбурге участники посетили Верхнепышминский музейный комплекс и познакомились с достопримечательностями города.

По вечерам они отдыхают в специализированных вагонах, а днём продолжают посещать мемориальные и спортивные объекты в разных регионах России.