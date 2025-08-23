Всего 3 упражнения — а результат впечатляет: попробуйте комплекс, от которого захватывает дух
Эта программа посвящена памяти старшего старшины Нейта Харди, который погиб 4 февраля 2012 года во время боевых действий в Ираке. У него остались жена Минди и маленький сын Паркер. Сегодняшняя сессия — не просто тренировка, а способ отдать дань уважения и проявить силу духа.
Основная часть
В течение 20 минут спортсменам предлагается выполнить как можно больше раундов из трёх упражнений:
- 2 выхода силой на кольцах,
- 4 отжимания в стойке на руках,
- 8 махов гирей.
Вес снарядов рассчитан по полу:
- женщины — 53 фунта,
- мужчины — 70 фунтов.
Главная цель — проходить круги без пауз, удерживая интенсивность. Тем, кто работает строго по стандарту, стоит стремиться завершать каждый раунд за 2 минуты или быстрее.
Стратегия и стимул
Тренеры рекомендуют спортсменам среднего уровня использовать этот комплекс как возможность отработать технику выходов силой и отжиманий в стойке. Даже если получится меньшее количество раундов, качество выполнения здесь важнее.
Нагрузка должна ощущаться умеренной: гиря не должна выбивать из темпа, а повторения — ломать ритм. Если вы уже выполняли эту тренировку ранее, стоит сравнить свой результат с показателями от 18 октября 2022 года или 15 октября 2024-го.
Масштабирование
При необходимости можно адаптировать тренировку:
- снизить вес гири,
- сократить количество повторений,
- заменить сложные элементы на более доступные.
Варианты упрощений:
- выход силой в прыжке или переходы к нему вместо классического;
- отжимания согнувшись или жим гантелей от плеч вместо стойки на руках;
- махи гирей с неполной амплитудой.
Для тех, кто восстанавливается после травм или ограничен в подвижности, есть альтернативы:
- тяга гантели на кольцах или подтягивания с помощью ног вместо выхода силой;
- жим гантели одной рукой или обычные отжимания вместо стойки;
- махи одной рукой или гуд-морнинги без веса вместо махов гирей.
Варианты по уровням
Средний уровень:
- 2 выхода силой на кольцах,
- 4 обычных отжимания,
- 8 махов гирей.
(Женщины — 35 фунтов, мужчины — 53 фунта).
Новички:
- 2 выхода силой на нижнее кольцо,
- 4 жима гантелей от плеч,
- 8 махов гирей.
(Женщины — гиря 18 фунтов, гантели 15 фунтов; мужчины — гиря 26 фунтов, гантели 20 фунтов).
Совет от тренера
При выполнении махов гирей важно правильно стартовать: поставьте гирю немного впереди стоп, затем заведите её назад между ног, словно центровой, отдающий мяч, и только после этого мощным движением выведите её вверх над головой. Такая техника делает упражнение безопасным и эффективным.
