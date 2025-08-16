Упражнения, которые собирают спортсменов по всему миру — что скрывает тематическая тренировка

В этот день спортсмены по всему миру выполняют особую тренировку "Нейт" — в память о старшем старшине Нейте Харди, погибшем 4 февраля 2012 года в Ираке. У него остались жена Минди и маленький сын Паркер. Этот комплекс — не просто набор упражнений, а способ почтить память и силу духа человека, отдавшего жизнь на службе.

Основная версия

В течение 20 минут необходимо сделать как можно больше раундов:

2 выхода силой на кольцах;

4 отжимания в стойке на руках;

8 махов гирей.

Женщины используют гирю весом 53 фунта, мужчины — 70 фунтов.

Совет тренера: вес должен быть таким, чтобы можно было пройти все раунды без пауз.

Оптимальное время на раунд — до 2 минут. Средний уровень спортсменов может воспринимать тренировку как шанс отточить технику, даже если это уменьшит количество раундов.

Масштабирование под уровень

Средний уровень : гиря 35 фунтов для женщин, 53 фунта для мужчин; вместо отжиманий в стойке — классические отжимания.

: гиря 35 фунтов для женщин, 53 фунта для мужчин; вместо отжиманий в стойке — классические отжимания. Новички: выход силой на нижнее кольцо, жим гантелей от плеч, махи гирей меньшего веса (для женщин -18 фунтов гиря и 15 фунтов гантели, для мужчин — 26 и 20 фунтов соответственно).

Модификации при травмах или ограниченной подвижности:

Вместо выходов силой — тяга гантели на кольцах или подтягивания с помощью ног.

Вместо отжиманий в стойке — жим гантели одной рукой или обычные отжимания.

Вместо махов гирей — махи одной рукой или гуд-морнинги без нагрузки.

Техника и стратегия

Начинайте первый мах гирей, поставив снаряд чуть впереди носков. Затем отведите гирю между ног и мощным движением поднимите её над головой — как центровой, отдающий пас.

Сравнение с прошлыми результатами

Тем, кто уже выполнял этот комплекс (например, в даты 221018 или 241015), рекомендуется сравнить показатели. Это поможет оценить прогресс и подобрать подходящую стратегию.