Игнорируете боли в спине? Это может закончиться инвалидностью
Грыжа межпозвоночного диска — распространённое заболевание, с которым сталкиваются миллионы людей. Многие воспринимают её как временное неудобство и ограничиваются обезболивающими таблетками. Но врачи предупреждают: недолеченная грыжа может привести к серьёзным осложнениям, включая нарушения работы тазовых органов и даже инвалидность.
"Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны переход боли в хроническую форму, нарушения работы тазовых органов, а именно недержание мочи и кала, инвалидизация", — пояснила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.
При этом специалист подчёркивает: лишь 5-10% пациентов с грыжей межпозвоночного диска нуждаются в операции. В большинстве случаев можно обойтись консервативным лечением — физиотерапией, медикаментами, лечебной физкультурой и изменением образа жизни.
Почему возникает грыжа диска
Межпозвоночные диски действуют как амортизаторы между позвонками. Под воздействием нагрузок или из-за возрастных изменений они могут повреждаться, и часть диска выходит за пределы своего положения.
Основные причины:
-
малоподвижный образ жизни;
-
длительное сидение в неправильной позе;
-
травмы спины;
-
избыточный вес;
-
возрастные изменения тканей.
Таблица: стадии заболевания
|Стадия
|Особенности
|Симптомы
|Протрузия
|Диск выпячивается, но не разрывается
|Лёгкая боль, дискомфорт
|Экструзия
|Нарушается целостность диска
|Сильная боль, онемение
|Секвестрация
|Фрагмент диска отделяется
|Нарушения движений, риск осложнений
Советы шаг за шагом: что делать при грыже
-
При первых болях в спине обратитесь к врачу-неврологу.
-
Пройдите обследование: МРТ, рентген, консультацию специалиста.
-
Начните консервативное лечение — физиотерапия, медикаменты, массаж.
-
Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц спины и пресса.
-
Следите за весом и уменьшите нагрузки на позвоночник.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать первые боли.
-
Последствие: переход болезни в хроническую форму.
-
Альтернатива: раннее обращение к врачу и терапия.
-
Ошибка: надеяться только на обезболивающие.
-
Последствие: временный эффект без устранения причины.
-
Альтернатива: комплексное лечение и физиотерапия.
-
Ошибка: откладывать визит к врачу.
-
Последствие: недержание мочи, инвалидность.
-
Альтернатива: своевременная диагностика и профилактика.
А что если…
А что, если человек будет терпеть боль и не обращаться за помощью? Со временем нервные корешки окажутся под давлением, что приведёт к постоянной боли, нарушению чувствительности и даже проблемам с мочеиспусканием и работой кишечника. На этом этапе лечение становится сложнее и дольше.
FAQ
Нужна ли всегда операция при грыже?
Нет, только 5-10% пациентов требуют хирургического вмешательства.
Можно ли заниматься спортом с грыжей?
Да, но только щадящими видами — плавание, лечебная гимнастика, йога.
Что делать при острой боли?
Принять назначенные врачом препараты и ограничить нагрузки, затем обратиться к специалисту.
Можно ли полностью вылечить грыжу?
Чаще всего речь идёт о контроле заболевания и устранении симптомов, а не полном исчезновении грыжи.
