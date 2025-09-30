Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:32

Игнорируете боли в спине? Это может закончиться инвалидностью

Невролог Анна Копцева: недолеченная грыжа диска может привести к инвалидности

Грыжа межпозвоночного диска — распространённое заболевание, с которым сталкиваются миллионы людей. Многие воспринимают её как временное неудобство и ограничиваются обезболивающими таблетками. Но врачи предупреждают: недолеченная грыжа может привести к серьёзным осложнениям, включая нарушения работы тазовых органов и даже инвалидность.

"Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны переход боли в хроническую форму, нарушения работы тазовых органов, а именно недержание мочи и кала, инвалидизация", — пояснила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.

При этом специалист подчёркивает: лишь 5-10% пациентов с грыжей межпозвоночного диска нуждаются в операции. В большинстве случаев можно обойтись консервативным лечением — физиотерапией, медикаментами, лечебной физкультурой и изменением образа жизни.

Почему возникает грыжа диска

Межпозвоночные диски действуют как амортизаторы между позвонками. Под воздействием нагрузок или из-за возрастных изменений они могут повреждаться, и часть диска выходит за пределы своего положения.

Основные причины:

  • малоподвижный образ жизни;

  • длительное сидение в неправильной позе;

  • травмы спины;

  • избыточный вес;

  • возрастные изменения тканей.

Таблица: стадии заболевания

Стадия Особенности Симптомы
Протрузия Диск выпячивается, но не разрывается Лёгкая боль, дискомфорт
Экструзия Нарушается целостность диска Сильная боль, онемение
Секвестрация Фрагмент диска отделяется Нарушения движений, риск осложнений

Советы шаг за шагом: что делать при грыже

  1. При первых болях в спине обратитесь к врачу-неврологу.

  2. Пройдите обследование: МРТ, рентген, консультацию специалиста.

  3. Начните консервативное лечение — физиотерапия, медикаменты, массаж.

  4. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц спины и пресса.

  5. Следите за весом и уменьшите нагрузки на позвоночник.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать первые боли.

  • Последствие: переход болезни в хроническую форму.

  • Альтернатива: раннее обращение к врачу и терапия.

  • Ошибка: надеяться только на обезболивающие.

  • Последствие: временный эффект без устранения причины.

  • Альтернатива: комплексное лечение и физиотерапия.

  • Ошибка: откладывать визит к врачу.

  • Последствие: недержание мочи, инвалидность.

  • Альтернатива: своевременная диагностика и профилактика.

А что если…

А что, если человек будет терпеть боль и не обращаться за помощью? Со временем нервные корешки окажутся под давлением, что приведёт к постоянной боли, нарушению чувствительности и даже проблемам с мочеиспусканием и работой кишечника. На этом этапе лечение становится сложнее и дольше.

FAQ

Нужна ли всегда операция при грыже?
Нет, только 5-10% пациентов требуют хирургического вмешательства.

Можно ли заниматься спортом с грыжей?
Да, но только щадящими видами — плавание, лечебная гимнастика, йога.

Что делать при острой боли?
Принять назначенные врачом препараты и ограничить нагрузки, затем обратиться к специалисту.

Можно ли полностью вылечить грыжу?
Чаще всего речь идёт о контроле заболевания и устранении симптомов, а не полном исчезновении грыжи.

