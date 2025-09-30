Игнорируете боли в спине? Это может закончиться инвалидностью

Грыжа межпозвоночного диска — распространённое заболевание, с которым сталкиваются миллионы людей. Многие воспринимают её как временное неудобство и ограничиваются обезболивающими таблетками. Но врачи предупреждают: недолеченная грыжа может привести к серьёзным осложнениям, включая нарушения работы тазовых органов и даже инвалидность.

"Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны переход боли в хроническую форму, нарушения работы тазовых органов, а именно недержание мочи и кала, инвалидизация", — пояснила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.

При этом специалист подчёркивает: лишь 5-10% пациентов с грыжей межпозвоночного диска нуждаются в операции. В большинстве случаев можно обойтись консервативным лечением — физиотерапией, медикаментами, лечебной физкультурой и изменением образа жизни.

Почему возникает грыжа диска

Межпозвоночные диски действуют как амортизаторы между позвонками. Под воздействием нагрузок или из-за возрастных изменений они могут повреждаться, и часть диска выходит за пределы своего положения.

Основные причины:

малоподвижный образ жизни;

длительное сидение в неправильной позе;

травмы спины;

избыточный вес;

возрастные изменения тканей.

Таблица: стадии заболевания