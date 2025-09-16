Эрмитаж шагает по планете гигантскими сапогами: Южная Корея и Оман уже ждут мировых шедевров

Эрмитаж готовится расширить своё международное присутствие и открывает новые центры-спутники сразу в двух странах. Южная Корея и Оман стали следующими направлениями для проекта "Большой Эрмитаж", который объединяет музейные инициативы по всему миру. Решение сопровождается амбициозными планами: от цифрового искусства до академических обменов.

Новые горизонты Эрмитажа

Согласно соглашению, подписанному между директором музея Михаилом Пиотровским и партнёрами в Корее и Омане, в ближайшее время начнут работу три центра. Два из них разместятся в Южной Корее, а третий — в султанате Оман.

Центр "Эрмитаж — Чечджудо" будет сосредоточен на мультимедиа, цифровых инсталляциях и NFT-проектах. Пространство "Эрмитаж — Сеул/Соннам" станет образовательной и выставочной площадкой, где пройдут лекции, мастер-классы и временные экспозиции. Уже в ноябре там откроется первая выставка под названием "Великолепный Эрмитаж".

Что касается Омана, там планируется дважды в год представлять подлинные произведения из коллекции музея, а также создать исследовательский центр для арабистов и программы академического обмена.

"Политика проекта "Большой Эрмитаж" — это создание центров-спутников", — пояснил Пиотровский.

Сравнение центров

Центр Основное направление Формат работы Первая выставка Чечджудо Цифровое искусство, NFT Мультимедиа-проекты Планируется Сеул/Соннам Лекции, школа, временные экспозиции Образовательные и культурные программы "Великолепный Эрмитаж" (ноябрь) Султанат Оман Классическое искусство, академический обмен Две выставки в год, исследовательский центр Планируется

Исторический контекст