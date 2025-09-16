Эрмитаж шагает по планете гигантскими сапогами: Южная Корея и Оман уже ждут мировых шедевров
Эрмитаж готовится расширить своё международное присутствие и открывает новые центры-спутники сразу в двух странах. Южная Корея и Оман стали следующими направлениями для проекта "Большой Эрмитаж", который объединяет музейные инициативы по всему миру. Решение сопровождается амбициозными планами: от цифрового искусства до академических обменов.
Новые горизонты Эрмитажа
Согласно соглашению, подписанному между директором музея Михаилом Пиотровским и партнёрами в Корее и Омане, в ближайшее время начнут работу три центра. Два из них разместятся в Южной Корее, а третий — в султанате Оман.
Центр "Эрмитаж — Чечджудо" будет сосредоточен на мультимедиа, цифровых инсталляциях и NFT-проектах. Пространство "Эрмитаж — Сеул/Соннам" станет образовательной и выставочной площадкой, где пройдут лекции, мастер-классы и временные экспозиции. Уже в ноябре там откроется первая выставка под названием "Великолепный Эрмитаж".
Что касается Омана, там планируется дважды в год представлять подлинные произведения из коллекции музея, а также создать исследовательский центр для арабистов и программы академического обмена.
"Политика проекта "Большой Эрмитаж" — это создание центров-спутников", — пояснил Пиотровский.
Сравнение центров
|Центр
|Основное направление
|Формат работы
|Первая выставка
|Чечджудо
|Цифровое искусство, NFT
|Мультимедиа-проекты
|Планируется
|Сеул/Соннам
|Лекции, школа, временные экспозиции
|Образовательные и культурные программы
|"Великолепный Эрмитаж" (ноябрь)
|Султанат Оман
|Классическое искусство, академический обмен
|Две выставки в год, исследовательский центр
|Планируется
Исторический контекст
-
2009 год — Амстердам: первый успешный зарубежный проект.
-
2011 год — Лас-Вегас: интеграция искусства в индустрию развлечений.
-
2014 год — Лондон и Феррара/Венеция: расширение в Европе.
-
2020-е — планы по Китаю и Испании, которые были заморожены.
-
2025 год — новые шаги в сторону Азии и Ближнего Востока.
