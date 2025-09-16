Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эрмитаж
Эрмитаж
© commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:43

Эрмитаж шагает по планете гигантскими сапогами: Южная Корея и Оман уже ждут мировых шедевров

Эрмитаж откроет центры в Южной Корее и Омане в рамках проекта "Большой Эрмитаж"

Эрмитаж готовится расширить своё международное присутствие и открывает новые центры-спутники сразу в двух странах. Южная Корея и Оман стали следующими направлениями для проекта "Большой Эрмитаж", который объединяет музейные инициативы по всему миру. Решение сопровождается амбициозными планами: от цифрового искусства до академических обменов.

Новые горизонты Эрмитажа

Согласно соглашению, подписанному между директором музея Михаилом Пиотровским и партнёрами в Корее и Омане, в ближайшее время начнут работу три центра. Два из них разместятся в Южной Корее, а третий — в султанате Оман.

Центр "Эрмитаж — Чечджудо" будет сосредоточен на мультимедиа, цифровых инсталляциях и NFT-проектах. Пространство "Эрмитаж — Сеул/Соннам" станет образовательной и выставочной площадкой, где пройдут лекции, мастер-классы и временные экспозиции. Уже в ноябре там откроется первая выставка под названием "Великолепный Эрмитаж".

Что касается Омана, там планируется дважды в год представлять подлинные произведения из коллекции музея, а также создать исследовательский центр для арабистов и программы академического обмена.

"Политика проекта "Большой Эрмитаж" — это создание центров-спутников", — пояснил Пиотровский.

Сравнение центров

Центр Основное направление Формат работы Первая выставка
Чечджудо Цифровое искусство, NFT Мультимедиа-проекты Планируется
Сеул/Соннам Лекции, школа, временные экспозиции Образовательные и культурные программы "Великолепный Эрмитаж" (ноябрь)
Султанат Оман Классическое искусство, академический обмен Две выставки в год, исследовательский центр Планируется

Исторический контекст

  • 2009 год — Амстердам: первый успешный зарубежный проект.

  • 2011 год — Лас-Вегас: интеграция искусства в индустрию развлечений.

  • 2014 год — Лондон и Феррара/Венеция: расширение в Европе.

  • 2020-е — планы по Китаю и Испании, которые были заморожены.

  • 2025 год — новые шаги в сторону Азии и Ближнего Востока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Кенсингтона подали жалобу на модный показ Burberry, который пройдет рядом с домом Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня в 5:44

Шумный скандал в сердце Лондона: соседи против модного показа Burberry на территории Кенсингтонского дворца

В Лондоне возникли споры: жители престижного района протестуют против модного показа Burberry, который пройдет на территории Кенсингтонского дворца.

Читать полностью » Эд Харрис сыграет голливудского агента в сериале сегодня в 3:14

Эд Харрис в Marvel: неожиданное превращение голливудского агента в манипулятора разума

Эд Харрис присоединился к актерскому составу сериала Marvel "Чудо-человек". Он сыграет агента Нила Сарояна в новом проекте, который вскоре выйдет на Disney+.

Читать полностью » Милана Стар приобрела Mercedes-Benz V-Class стоимостью 13 миллионов рублей сегодня в 2:09

15 лет и уже бизнесвумен: Милана Стар похвасталась своим роскошным автомобилем

15-летняя Милана Стар, дочь Виталия Гогунского, приобрела дорогой Mercedes за 13 миллионов рублей. Читайте, как девушка заявляет о себе как бизнесвумен.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 1:54

Эйфория возвращается! Третий сезон обещает эпические повороты

Третий сезон "Эйфории" стартует весной 2026 года, обещая новые сюжетные повороты и возвращение любимых героев.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 0:59

В 2026 году Вестерос снова разгорается: что ждать от новых проектов по "Игре престолов"

В 2026 году поклонников вселенной "Игры престолов" ждут два крупных события: третий сезон "Дома Дракона" и новый сериал "Рыцарь Семи королевств".

Читать полностью » Айк Баринхольц заявил, что не встретится с Илоном Маском перед съемками фильма вчера в 23:15

Не встречаясь с Маском: как Баринхольц готовится сыграть Илона Маска

Айк Баринхольц рассказал, что не встретится с Илоном Маском перед съемками фильма "Искусственный". Актер поделился впечатлениями о работе с режиссером Лукой Гуаданьино.

Читать полностью » Сестры Серена и Винус Уильямс запускают подкаст о карьере и личной жизни вчера в 20:59

Сестры Уильямс раскрывают тайны! Новый подкаст о жизни, спорте и шокирующих откровениях

Сестры Уильямс запустили подкаст, где откроются о своей жизни, спорте и взаимоотношениях. Что будет в первом выпуске, и как это изменит их образ в глазах публики?

Читать полностью » Российский стример Nix собрал рекордные 400 тысяч зрителей на своей трансляции вчера в 18:40

Русский стример переписал историю Twitch: рекорд побил все ожидания

Во время финала The International 2025 один из самых известных стримеров СНГ собрал рекордное количество зрителей, превысив прежние достижения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Уход за фенеком: основные требования к питанию и содержанию экзотического питомца
Технологии

Рейтинг TIOBE за сентябрь: Python сохраняет лидерство, Perl уступил Delphi 9-е место
Дом

Фальцевая кровля становится популярной в стилях сканди и барнхаус — Никитин
Садоводство

Седум буррито зацветает розовыми цветками в домашних условиях
Спорт и фитнес

Станислав Линдовер объяснил, как безопасно начинать тренировки в фитнес-центре
Наука

Зеленый чай и манкай улучшают здоровье мозга: данные клинических испытаний
Красота и здоровье

Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet