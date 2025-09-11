Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Михаил Пиотровский
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:45

80 лет — и снова у руля: как Пиотровский доказал, что возраст для Эрмитажа не помеха

Михаил Пиотровский останется во главе Государственного Эрмитажа еще на пять лет — решение о его переназначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для музея это означает сохранение преемственности курса и развитие под руководством человека, который более трёх десятилетий определяет его стратегию.

Карьера и путь в Эрмитаж

В Эрмитаже Михаил Пиотровский работает с 1991 года. Сначала он занимал пост заместителя директора по научной работе, а уже через год возглавил музей. С тех пор его имя прочно связано с крупнейшей сокровищницей искусства России.

Помимо должности в Эрмитаже, он входит в президиум Российской академии наук, работает в Совете при президенте РФ по культуре и искусству, а также в Совете при президенте по науке и образованию.

Награды и признание

За десятилетия службы культуре Пиотровский удостоен множества высоких наград. В декабре 2024 года Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Ранее он получил орден Александра Невского и орден Дружбы.

Отдельно стоит отметить президентскую премию в области литературы и искусства, присужденную ему в 2003 году, а также государственную премию РФ 2017 года.

Значение для музея

Эрмитаж при Пиотровском не только сохранил статус одного из крупнейших музеев мира, но и значительно расширил своё влияние. Регулярные выставки, обмены с зарубежными галереями, цифровые проекты и масштабные реставрационные инициативы сделали его современным культурным центром международного уровня.

Особое внимание уделялось тому, чтобы коллекции музея становились доступнее для широкой аудитории. В последние годы активно развиваются цифровые архивы и онлайн-площадки, позволяющие увидеть шедевры, не покидая дома.

9 декабря 2024 года Михаилу Пиотровскому исполнилось 80 лет.

