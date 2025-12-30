Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Telegram / Эрмитаж by Unknown author is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:14

Корейское искусство пришло в Эрмитаж впервые: старт новой коллекции показали в Георгиевском зале

Эрмитаж показал корейское искусство и костюмы ар-деко среди даров года — ТАСС

В уходящем 2025 году Эрмитаж получил дары, которые не просто пополнили музейные фонды, а обозначили новые направления для будущих собраний. Среди них — произведения корейского искусства и костюмы эпохи ар-деко, переданные меценатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства, побывавшего на открытии выставки в Георгиевском зале Зимнего дворца.

Выставка даров в Георгиевском зале

В Санкт-Петербурге в Георгиевском зале Зимнего дворца открылась выставка самых значительных даров 2025 года. Посетителям показали произведения корейского искусства и предметы одежды и обуви ар-деко, поступившие в музей в дар. Экспозиция стала итоговым представлением приобретений, которые Эрмитаж получил благодаря частным коллекционерам и меценатам.

Как отмечает ТАСС, на выставке представлены как художественные предметы, так и элементы исторического костюма, что подчёркивает широту пополнений. Сам формат выставки позволяет увидеть, какие направления музей намерен развивать и какие культурные пласты становятся частью его коллекционной стратегии. Работать экспозиция будет до 11 января.

Корейское искусство: начало новой коллекции

Среди наиболее ценных даров года генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выделил восемь произведений корейского искусства. Их музею передал коллекционер Анатолий Жуков. По словам Пиотровского, до настоящего времени у Эрмитажа не было собственной коллекции корейского искусства, и этот дар становится стартовой точкой для её формирования.

"Дар семьи Жуковых — это прекрасное начало корейской коллекции Эрмитажа, я благодарен за такой точно выверенный дар", — сказал Михаил Пиотровский.

Он выразил надежду, что к этому поступлению со временем добавятся новые предметы и коллекция станет сопоставимой по уровню с другими крупными собраниями музея.

Ар-деко: костюм как музейный объект

Ещё одним крупным и заметным приобретением стал комплекс предметов одежды и обуви эпохи ар-деко из личной коллекции Назима Мустафаева. Пиотровский напомнил, что именно собрание Мустафаева стало основой выставки "Упакованные грезы", посвящённой искусству ар-деко. Она проходила в Эрмитаже летом и уже тогда демонстрировала значимость коллекции как источника для музейных исследований и выставочных проектов.

Появление этих предметов в фондах музея означает закрепление темы ар-деко не только в выставочном, но и в постоянном собрании. Для Эрмитажа это расширение возможностей — от изучения моды и быта начала XX века до более широкого представления художественных практик и эстетики эпохи.

