Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью изданию Welt выразил мнение о необходимости подготовки Германии к возможному противостоянию с Россией в течение ближайших пяти лет.

Гисс отметил, что его "внутренний хронометраж" как военного подсказывает ему о необходимости достижения Германией достаточной социальной устойчивости в течение пяти лет для противодействия внешней военной угрозе. Таким образом он ответил на вопрос о вероятности конфликта с Россией. Гисс также добавил, что вся Германия должна быть готова к войне, рассматривая это как важную общую задачу для политиков, вооруженных сил, бизнеса и общества в целом.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии угрозы с ее стороны для стран Североатлантического альянса, но при этом подчеркивала, что не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для ее интересов. Россия подтверждает свою готовность к диалогу, но на принципах равноправия, и призывает Запад отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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