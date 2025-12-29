Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Анна Седокова
Анна Седокова
© commons.wikimedia.org by Юрий Ядров is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:37

Семья Тиммы добавляет новые объекты в иск: наследственный конфликт с Седоковой выходит на новый уровень

Семья Яниса Тиммы попросила суд включить в иск ещё три квартиры — адвокат Гаврилова

Наследственный спор вокруг имущества латвийского баскетболиста Яниса Тиммы получил новое развитие: представители его семьи добиваются расширения перечня объектов недвижимости, которые могут быть включены в наследственную массу. Об этом сообщает "Известия".

Какие требования заявлены в суд

Как утверждает адвокат Маргарита Гаврилова, заявление направлено в Останкинский районный суд Москвы. Родственники баскетболиста, согласно материалам, требуют установить точный объем наследуемого имущества, признать долю за наследниками и взыскать средства с Анны Седоковой. Речь идет о недвижимости, которую, по версии юристов семьи, супруги приобретали и реализовывали в период брака.

Гаврилова уточнила, что ранее в публичном поле уже фигурировали квартиры в ЖК "Алые паруса" и ЖК "Сердце столицы". Однако теперь, по данным нотариуса, стало известно еще о двух объектах недвижимости, которые также приобретались супругами. По версии адвоката, эти квартиры могли быть переоформлены на третьих лиц, что требует дополнительной правовой оценки.

Почему в деле фигурирует дочь Седоковой

Отдельный блок аргументов адвокат связала с дочерью певицы от первого брака — Алиной Белькевич. По словам Гавриловой, в судебных документах, поданных в киевский суд, девушка указывала постоянным местом проживания, учебы и работы США. Адвокат связывает это с попыткой дистанцироваться от матери в контексте украинского законодательства.

При этом, как заявляет Гаврилова, Белькевич сохраняет регистрацию на территории России, включая регистрацию по адресам квартир, которые были выявлены в рамках разбирательства. Адвокат указывает на противоречие между заявленной жизнью за границей и фактом наличия российской регистрации.

Что семья Тиммы пытается оспорить

По версии адвоката, все пять квартир могли быть реализованы уже после заключения брачного договора, а вырученные средства якобы остались у Анны Седоковой. Гаврилова делает вывод, что подобная схема может быть связана с распределением имущества внутри семьи и условиями брачного договора. В публикации отмечается, что семья Тиммы еще ранее заявляла о намерении подать иск, чтобы оспорить брачный договор с певицей.

Гаврилова пояснила, что если суд признает брачный договор недействительным или ничтожным, родственники Тиммы смогут оспаривать сделки, заключенные на его основе. В таком случае, по ее словам, с Седоковой могут взыскать долговые обязательства по проданным квартирам, а также обязать вернуть часть или всю их стоимость.

Контекст дела и обстоятельства смерти спортсмена

Янис Тимма погиб в Москве 17 декабря 2024 года - тело 32-летнего баскетболиста было найдено, а следствие установило, что он свел счеты с жизнью. Сообщается, что за неделю до трагедии Тимма и Седокова официально развелись. Перед смертью он оставил записку с просьбой связаться с бывшей супругой.

Тело спортсмена 25 декабря доставили в Латвию для похорон. Прощание прошло в Риге 27 декабря.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Театр Пушкина отменяет все спектакли 29 декабря из-за прощания с Верой Алентовой 26.12.2025 в 16:53
Театр Пушкина погасит сцену на целый день: спектакли отменены из-за прощания с Верой Алентовой

Театр имени Пушкина отменил все спектакли 29 декабря — в этот день пройдет прощание с Верой Алентовой.

Читать полностью » Фанаты Макса Коржа готовят коллективный иск на 20 млн рублей к организаторам концерта в Алматы 26.12.2025 в 10:37
35 тысяч билетов и пустой стадион: отмена концерта Макса Коржа в Алматы обернулась скандалом на 20 млн

Концерт Макса Коржа в Алматы был отменен за несколько часов до выступления, пострадавшие уже четыре месяца ждут возврата денег, а теперь готовят иск на 20 млн рублей. Узнайте все детали масштабного скандала и почему ситуация может перерасти в судебное разбирательство.

Читать полностью » Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT 26.12.2025 в 8:53
От финансовых трудностей к разбитому Alphard: как авария Долиной скрыла неожиданные проблемы

Премиум-автомобиль Ларисы Долиной попал в аварию в Москве. Ремонт Toyota Alphard может обойтись певице в миллион рублей.

Читать полностью » Причиной смерти Веры Алентовой стала тромбоэмболия — РЕН ТВ 25.12.2025 в 23:04
Трагедия в театре: что на самом деле оборвало жизнь Веры Алентовой

Стали известны новые детали смерти Веры Алентовой — по данным СМИ, причиной трагедии стала тромбоэмболия.

Читать полностью » Сергей Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением — РИА Новости 25.12.2025 в 22:28
Безруков пошёл в суд из-за масок со своим лицом — сумма иска удивила

Сергей Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом и требует 500 тысяч рублей компенсации за нарушение своих прав.

Читать полностью » Станислав Садальский поддержал решение суда о выселении Ларисы Долиной — РИА Новости 25.12.2025 в 22:13
Выселение Долиной из квартиры получило громкий комментарий — Садальский не сдержался

Станислав Садальский прокомментировал решение суда о выселении Ларисы Долиной, назвав его справедливым и "гуманным".

Читать полностью » Мосгорсуд обязал Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках — База 25.12.2025 в 17:08
Долину выписывают вместе с родственниками: Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире в Хамовниках

Мосгорсуд обязал Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках. Защита просила время до 10 января, но у истца иные доводы.

Читать полностью » Вера Алентова, народная артистка России, ушла из жизни на 83-м году жизни — Лента.ру 25.12.2025 в 15:38
Москва слезам не верит: как Вера Алентова перевернула отечественное кино и оставила после себя вечное наследие

Ушла из жизни Вера Алентова, народная артистка России и жена режиссера Владимира Меньшова. Как её помнят коллеги и поклонники.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Роналду заявил о завершении карьеры после 1000 голов — BBC
Красота и здоровье
Праймер наносят на Т-зону для стойкости новогоднего макияжа — Тина Свигкоу
Туризм
Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Мир
МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда
Туризм
Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet