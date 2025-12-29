Семья Тиммы добавляет новые объекты в иск: наследственный конфликт с Седоковой выходит на новый уровень

Наследственный спор вокруг имущества латвийского баскетболиста Яниса Тиммы получил новое развитие: представители его семьи добиваются расширения перечня объектов недвижимости, которые могут быть включены в наследственную массу. Об этом сообщает "Известия".

Какие требования заявлены в суд

Как утверждает адвокат Маргарита Гаврилова, заявление направлено в Останкинский районный суд Москвы. Родственники баскетболиста, согласно материалам, требуют установить точный объем наследуемого имущества, признать долю за наследниками и взыскать средства с Анны Седоковой. Речь идет о недвижимости, которую, по версии юристов семьи, супруги приобретали и реализовывали в период брака.

Гаврилова уточнила, что ранее в публичном поле уже фигурировали квартиры в ЖК "Алые паруса" и ЖК "Сердце столицы". Однако теперь, по данным нотариуса, стало известно еще о двух объектах недвижимости, которые также приобретались супругами. По версии адвоката, эти квартиры могли быть переоформлены на третьих лиц, что требует дополнительной правовой оценки.

Почему в деле фигурирует дочь Седоковой

Отдельный блок аргументов адвокат связала с дочерью певицы от первого брака — Алиной Белькевич. По словам Гавриловой, в судебных документах, поданных в киевский суд, девушка указывала постоянным местом проживания, учебы и работы США. Адвокат связывает это с попыткой дистанцироваться от матери в контексте украинского законодательства.

При этом, как заявляет Гаврилова, Белькевич сохраняет регистрацию на территории России, включая регистрацию по адресам квартир, которые были выявлены в рамках разбирательства. Адвокат указывает на противоречие между заявленной жизнью за границей и фактом наличия российской регистрации.

Что семья Тиммы пытается оспорить

По версии адвоката, все пять квартир могли быть реализованы уже после заключения брачного договора, а вырученные средства якобы остались у Анны Седоковой. Гаврилова делает вывод, что подобная схема может быть связана с распределением имущества внутри семьи и условиями брачного договора. В публикации отмечается, что семья Тиммы еще ранее заявляла о намерении подать иск, чтобы оспорить брачный договор с певицей.

Гаврилова пояснила, что если суд признает брачный договор недействительным или ничтожным, родственники Тиммы смогут оспаривать сделки, заключенные на его основе. В таком случае, по ее словам, с Седоковой могут взыскать долговые обязательства по проданным квартирам, а также обязать вернуть часть или всю их стоимость.

Контекст дела и обстоятельства смерти спортсмена

Янис Тимма погиб в Москве 17 декабря 2024 года - тело 32-летнего баскетболиста было найдено, а следствие установило, что он свел счеты с жизнью. Сообщается, что за неделю до трагедии Тимма и Седокова официально развелись. Перед смертью он оставил записку с просьбой связаться с бывшей супругой.

Тело спортсмена 25 декабря доставили в Латвию для похорон. Прощание прошло в Риге 27 декабря.