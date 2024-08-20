В Роскачестве объяснили, как грамотно собирать и сушить травы и листья для чайных сборов

Летом самое время запастись дарами природы на зиму. Эксперты Роскачества рекомендуют заготавливать не только овощи, фрукты и ягоды, но и чайные сборы.
Собирать травы и листья, такие как мята, душица, чабрец, зверобой, мелисса, смородина и малина, следует в сухую погоду или после исчезновения росы. Если растения растут на вашем приусадебном участке, за день до сбора рекомендуется воздержаться от полива.
Сразу после сбора ароматные травы необходимо высушить. Специалисты Роскачества советуют делать это в бумажных пакетах, плетёных корзинах и тканевых мешках, избегая использования целлофана, так как он способствует появлению влаги и гниению растений.
Кулинарный блогер Алина Шевцова на официальном портале Роскачества отмечает, что тара для сбора должна быть вместительной и сухой. Хранить травяные сборы лучше всего в крафтовых пакетах, льняных или джутовых мешках с завязками, деревянных или картонных коробках с указанием названия содержимого.
Осенью эксперты предлагают использовать смеси сушёных трав в качестве добавок к чаю и другим напиткам для укрепления иммунитета в зимний период. Некоторые растения также можно добавлять в блюда в качестве приправ.
Фото: commons.wikimedia.org/ Hannes Grobe/Hannes Grobe (talk) (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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