Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:11

Глоток кипятка превращает лечение в муку: врачи раскрыли главный миф о чае

Доктор Надежда Чернышова: слишком горячий чай при простуде может навредить

Когда простуда застает врасплох, многие первым делом тянутся к горячему чаю, надеясь, что он быстро облегчит боль и ускорит выздоровление. Но врачи предупреждают: чрезмерно горячие напитки не только не помогают, но и могут усугубить течение болезни.

"Некоторые думают, что чем горячее раствор они возьмут, тем быстрее он им поможет. Нет, это может вызвать дополнительный ожог слизистой оболочки и усугубить течение заболевания", — пояснила доктор Надежда Чернышова.

Специалисты советуют заменить обжигающий чай на тёплые травяные настои. Такие напитки не раздражают слизистую, оказывают мягкое противовоспалительное действие и помогают снять неприятные симптомы.

Какие травы подойдут

Для приготовления лечебного чая используют проверенные растения: шалфей, ромашку, календулу или их смеси. Каждая из этих трав обладает собственными полезными свойствами.

Трава Действие Дополнительный эффект
Шалфей Антисептическое Освежает дыхание
Ромашка Успокаивающее и противовоспалительное Снимает спазмы
Календула Ранозаживляющее Поддерживает иммунитет

Для настоя достаточно одной столовой ложки сухих трав или одного пакетика на стакан горячей воды. После заваривания напиток нужно остудить до комфортной температуры.

Советы шаг за шагом: как приготовить травяной чай при боли в горле

  1. Возьмите 1 ст. ложку сушёных трав (или 1 фильтр-пакет).

  2. Залейте 200 мл горячей, но не кипящей воды.

  3. Накройте крышкой и настаивайте 10-15 минут.

  4. Перед употреблением остудите напиток, чтобы он был тёплым.

  5. Пейте небольшими глотками или используйте для полоскания горла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кипяток.

  • Последствие: ожог слизистой и усиление воспаления.

  • Альтернатива: тёплый настой из трав.

  • Ошибка: сразу после полоскания есть и выходить на холод.

  • Последствие: снижение эффекта лечения, риск обострения.

  • Альтернатива: воздержаться от еды и прогулок минимум 30 минут.

  • Ошибка: злоупотреблять концентрированными настоями.

  • Последствие: раздражение слизистой.

  • Альтернатива: соблюдать дозировку — 1 ложка трав на стакан воды.

А что если…

А что, если полностью заменить чай и воду травяными настоями? Первое время это может показаться полезным, но переизбыток некоторых трав способен вызвать аллергию или нежелательные реакции. Например, чрезмерное употребление шалфея противопоказано беременным и кормящим женщинам. Поэтому травяные чаи лучше рассматривать как вспомогательное средство, а не полноценную замену обычной жидкости.

FAQ

Можно ли детям давать травяные чаи при простуде?
Да, но только в небольших количествах и после консультации с педиатром.

Какая температура напитка считается оптимальной?
Лучше всего тёплая вода — примерно 36-40 °C.

Что эффективнее — полоскание или питьё?
Оба метода полезны. Полоскание действует локально, а тёплый напиток облегчает общее состояние.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Анна Дубовик назвала норму пульса у взрослых от 60 до 90 ударов в минуту сегодня в 1:08

Обычный тонометр раскроет страшный секрет: сердце давно сбилось с пути

Как понять, что сердце работает правильно? Врачи объяснили, какой пульс считается нормальным и как вовремя заметить отклонения.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности чрезмерного употребления минеральной воды сегодня в 0:04

Минеральная вода играет с организмом в рулетку: чем больше пьёшь, тем ближе беда

Минеральная вода кажется безопасной, но её избыточное потребление может привести к проблемам. Разбираемся, как выбрать и правильно пить.

Читать полностью » Эксперт: курение и вейпы одинаково опасны для сердца вчера в 23:39

Окружность талии против инфаркта: главный показатель, о котором все забывают

Какие привычки реально продлевают жизнь и укрепляют сосуды? Кардиолог назвал простые шаги для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет вчера в 23:05

Крепкие руки – ясный ум: неожиданная связь между силой хвата и здоровьем мозга

Узнайте, как сила хвата связана с когнитивными функциями и риском деменции. Простые упражнения и советы для укрепления рук и защиты мозга.

Читать полностью » Эксперт Пав Нанаяккара: эндометриоз и миома часто скрываются за вчера в 22:28

Врачи отмахиваются, а проблема растёт: почему нельзя мириться с болью при ПМС

Почему терпеть сильные боли во время менструаций нельзя? Врач объяснила, как действовать, если специалист отмахивается от жалоб.

Читать полностью » Эксперты: истончение волос в менопаузе связано со снижением уровня эстрогена и прогестерона вчера в 22:00

Было густо, стало пусто: план спасения волос в менопаузу

Истончение волос при менопаузе - не приговор! Узнайте, как гормональные изменения влияют на шевелюру и какие шаги помогут сохранить густоту и блеск волос.

Читать полностью » Диетолог Джессика Айви: сочетание яиц с овощами усиливает усвоение витаминов и каротиноидов вчера в 21:55

Яйца превращают овощи в суперфуды: быстрый способ зарядить организм, как батарейку

Раскройте суперсилу яиц! Узнайте о 7 идеальных сочетаниях с овощами и другими продуктами для максимальной пользы и здоровья. Рецепты и советы диетологов.

Читать полностью » Силовые упражнения в зрелом возрасте помогают сохранять мышечную массу и плотность костей вчера в 20:36

Силовые тренировки после 50: как сохранить кости крепкими и походку лёгкой

Фитнес после 50 требует особого подхода. Узнайте, как избежать ошибок и тренироваться безопасно, чтобы сохранить здоровье и энергию. Советы экспертов и эффективные упражнения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Недостаток сна снижает тестостерон и мешает росту мышц — спортивная медицина
Авто и мото

Эксперты "Авто.ру" назвали пять самых распространённых схем обмана при продаже машин
Садоводство

Отвар из луковой шелухи улучшает вкус овощей и защищает растения от болезней
ДФО

Запуск отопления в Приморье откладывается при температуре выше восьми градусов — Сергей Попов
Авто и мото

Автоэксперт: настройку зеркал нужно делать до поездки, а не на ходу
Туризм

Туркомпании: около 5% туристов предпочитают отдыхать без сопровождения
Наука

Старший преподаватель Еврейского университета заявил о редкой находке в алмазах
Спорт и фитнес

Тренер: становая тяга признана ключевым упражнением для набора массы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet