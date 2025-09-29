Глоток кипятка превращает лечение в муку: врачи раскрыли главный миф о чае

Когда простуда застает врасплох, многие первым делом тянутся к горячему чаю, надеясь, что он быстро облегчит боль и ускорит выздоровление. Но врачи предупреждают: чрезмерно горячие напитки не только не помогают, но и могут усугубить течение болезни.

"Некоторые думают, что чем горячее раствор они возьмут, тем быстрее он им поможет. Нет, это может вызвать дополнительный ожог слизистой оболочки и усугубить течение заболевания", — пояснила доктор Надежда Чернышова.

Специалисты советуют заменить обжигающий чай на тёплые травяные настои. Такие напитки не раздражают слизистую, оказывают мягкое противовоспалительное действие и помогают снять неприятные симптомы.

Какие травы подойдут

Для приготовления лечебного чая используют проверенные растения: шалфей, ромашку, календулу или их смеси. Каждая из этих трав обладает собственными полезными свойствами.