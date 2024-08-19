Уникальные добавки для пчёл из Бурятии: новая защита от болезней

В Бурятии создали кормовые добавки для пчёл из лекарственных растений

В Бурятии разработали уникальные кормовые добавки для пчел на основе лекарственных растений, произрастающих в Байкальском регионе.

Основная цель этих кормовых добавок — предложить эффективную альтернативу антибиотикам для профилактики и лечения заболеваний пчел. Учитывая особенности климата и условий пчеловодства в регионе, где весенние медоносы отличаются поздним цветением и бедностью состава, рецептура была разработана с учетом этих факторов. Это делает добавки особенно ценными для пчеловодов Бурятии, где весна, когда растений мало, является критическим временем для обеспечения пчел питательными веществами, сообщает Буряад Yнэн.

Проект был возглавлен кандидатом сельскохозяйственных наук Алексеем Максимовым, потомственным пчеловодом, который отметил важность весеннего периода для местных пчеловодов. Исследования проводились на экспериментальных полях и учебной пасеке Бурятской сельхозакадемии, где выращиваются лекарственные растения, используемые в производстве добавок.

Медонос — растение, посещаемое пчёлами для сбора нектара, пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов.

Фото: flickr.com/Andy Murray (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)