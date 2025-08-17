Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Якутский чай с чагой и травами
Якутский чай с чагой и травами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:41

Вечер перестанет быть мучением: эти пять трав помогут быстро уснуть

Врачи рекомендуют ромашковый и мятный чай для улучшения сна и снижения тревожности

Вечером хочется расслабиться, снять стресс и быстро заснуть. Но кофе и крепкий чёрный чай в это время суток — плохие союзники: они стимулируют нервную систему и мешают полноценному отдыху. Зато правильно подобранный травяной чай помогает уснуть быстрее и сделать сон глубже.

1. Ромашковый чай — мягкое натуральное снотворное

  • Содержит апигенин, который снижает тревожность и действует как лёгкое седативное.

  • Уменьшает воспаления и поддерживает ЖКТ. Заваривание: 1 ч. л. сухих цветков на чашку, настоять 5–7 минут. Можно добавить немного мёда.

2. Мятный чай — отдых для перегруженного мозга

  • Ментол расслабляет мышцы, помогает при головной боли.

  • Улучшает пищеварение, особенно после плотного ужина. Заваривание: листья мяты (свежие или сушёные) залить горячей водой (не кипятком!) и настоять 3–5 минут.

3. Чай из мелиссы — природный антидепрессант

  • Снижает уровень кортизола — гормона стресса.

  • Уменьшает тревожность и облегчает засыпание. Заваривание: 1 ст. л. мелиссы на стакан воды, настоять 10 минут.

4. Лавандовый чай — ароматерапия в кружке

  • Эфирные масла лаванды замедляют сердечный ритм, помогая расслабиться.

  • Снимает симптомы ПМС и мигрени. Заваривание: 1 ч. л. сушёной лаванды на чашку кипятка, настоять 5 минут. Хорошо сочетается с ромашкой.

5. Валериановый чай — мощное успокоительное

  • Корень валерианы стимулирует выработку ГАМК, отвечающего за расслабление.

  • Эффективен при хронической бессоннице. Заваривание: 1 ч. л. корня валерианы залить кипятком, настоять 10–15 минут. Пить за полчаса до сна.

Что не стоит добавлять вечером

  • Сахар — вызывает скачки глюкозы и мешает уснуть.

  • Имбирь и лимон — бодрят и могут спровоцировать изжогу.

  • Корица — в больших количествах действует тонизирующе.

Хотите просыпаться бодрым и отдохнувшим? Замените вечерний кофе на травяной чай. Лучшие напитки сна — ромашка, мята, мелисса, лаванда и валериана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Лапа рассказала, как действовать при анафилактическом шоке от укуса насекомого сегодня в 13:25

Один укус, который может лишить жизни за минуты

Врачи объяснили, как спасти жизнь при анафилактическом шоке и почему даже один укус насекомого может оказаться смертельно опасным.

Читать полностью » Рак отступает: костромские онкологи разработали уникальную операцию с изолированной химиоперфузией сегодня в 13:13

Новый шанс для безнадежных больных: костромские врачи побеждают рак с помощью хитроумной операции

Костромские онкологи разработали уникальную методику изолированной химиоперфузии печени для борьбы с раком. Операция дарит надежду даже пациентам с метастазами.

Читать полностью » Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45% сегодня в 12:22

Почему лишние шаги не всегда приносят пользу

Врачи рассказали, как 8 000 шагов в день снижают риск болезней сердца почти наполовину и почему больше — не всегда значит полезнее.

Читать полностью » Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование сегодня в 12:13

Поджелудочная железа в опасности: сколько алкоголя становится смертельным

Ученые Майами установили связь между употреблением алкоголя и риском рака поджелудочной железы. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно при наличии мутации гена Ras, может привести к онкологии.

Читать полностью » Врач-инфекционист Владимир Неронов назвал меры защиты от клещей на даче сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Узнайте о трех простых, но эффективных способах защиты от клещей на даче до конца лета. Советы врача о правильной одежде, осмотре и обустройстве участка.

Читать полностью » Врач Зарубина: обжигающая еда снижает чувствительность вкусовых рецепторов сегодня в 11:19

Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу

Гастроэнтеролог объяснила, почему слишком горячая еда опасна для пищевода и как привычка есть "с пылу с жару" может привести к ожогам и рубцам ЖКТ.

Читать полностью » Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома сегодня в 10:36

Насморк отступит за 3 дня: копеечный метод, с которым забудете об аптеке

Эффективные способы лечения насморка в домашних условиях. Как быстро облегчить дыхание, используя солевой раствор, ингаляции, прогревания и эфирные масла.

Читать полностью » Кардиолог Вахляев предупредил о нетипичных симптомах инфаркта миокарда сегодня в 10:17

Болезнь, которую легко перепутать с простудой или проблемами с зубами

Кардиолог рассказал, почему инфаркт может проявляться как зубная боль или отравление, и объяснил, как вовремя распознать опасное состояние.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад
Садоводство

Выращивание вишни из косточки не гарантирует урожай, но даёт уникальные результаты
Наука и технологии

Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области
Авто и мото

В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги
Еда

Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра
Дом

Профессиональная или домашняя чистка ковра: что выбрать — объяснила технолог
Питомцы

Исследования показали, что более 90% кошек старше 12 лет страдают артритом
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали различия между кабельными тренажёрами и свободными весами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru