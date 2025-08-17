Вечер перестанет быть мучением: эти пять трав помогут быстро уснуть

Вечером хочется расслабиться, снять стресс и быстро заснуть. Но кофе и крепкий чёрный чай в это время суток — плохие союзники: они стимулируют нервную систему и мешают полноценному отдыху. Зато правильно подобранный травяной чай помогает уснуть быстрее и сделать сон глубже.

1. Ромашковый чай — мягкое натуральное снотворное

Содержит апигенин, который снижает тревожность и действует как лёгкое седативное.

Уменьшает воспаления и поддерживает ЖКТ. Заваривание: 1 ч. л. сухих цветков на чашку, настоять 5–7 минут. Можно добавить немного мёда.

2. Мятный чай — отдых для перегруженного мозга

Ментол расслабляет мышцы, помогает при головной боли.

Улучшает пищеварение, особенно после плотного ужина. Заваривание: листья мяты (свежие или сушёные) залить горячей водой (не кипятком!) и настоять 3–5 минут.

3. Чай из мелиссы — природный антидепрессант

Снижает уровень кортизола — гормона стресса.

Уменьшает тревожность и облегчает засыпание. Заваривание: 1 ст. л. мелиссы на стакан воды, настоять 10 минут.

4. Лавандовый чай — ароматерапия в кружке

Эфирные масла лаванды замедляют сердечный ритм, помогая расслабиться.

Снимает симптомы ПМС и мигрени. Заваривание: 1 ч. л. сушёной лаванды на чашку кипятка, настоять 5 минут. Хорошо сочетается с ромашкой.

5. Валериановый чай — мощное успокоительное

Корень валерианы стимулирует выработку ГАМК, отвечающего за расслабление.

Эффективен при хронической бессоннице. Заваривание: 1 ч. л. корня валерианы залить кипятком, настоять 10–15 минут. Пить за полчаса до сна.

Что не стоит добавлять вечером

Сахар — вызывает скачки глюкозы и мешает уснуть.

Имбирь и лимон — бодрят и могут спровоцировать изжогу.

Корица — в больших количествах действует тонизирующе.

Хотите просыпаться бодрым и отдохнувшим? Замените вечерний кофе на травяной чай. Лучшие напитки сна — ромашка, мята, мелисса, лаванда и валериана.