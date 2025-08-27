Забудьте о газировке: этот чай помогает легче переносить жару

Холодная газировка кажется спасением в жару, но врачи предупреждают: такие напитки обезвоживают и перегружают организм. Совсем другое дело — травяной чай. Его пьют на Руси веками, задолго до появления заморского чая: заваривали зверобой, чабрец, душицу, липовый цвет, иван-чай, малину, смородину. Сегодня интерес к этому напитку снова на пике. Но полезен ли он всегда? И какие травы в летний зной стоит исключить?

Почему травяной чай так популярен летом

Мягко утоляет жажду и восполняет жидкость.

Богат антиоксидантами, витаминами и минералами.

Обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет.

Помогает снять стресс и улучшить сон (лаванда, ромашка, мелисса, мята, душица).

Травы легко выращивать прямо на участке — всегда под рукой свежая заварка.

Какие травы могут навредить в жару

Не все растения одинаково безопасны. Некоторые обладают фотосенсибилизирующим действием: повышают чувствительность кожи к солнцу и могут вызвать ожоги, сыпь или пигментацию.

К травам, от которых лучше отказаться в солнечные дни, относятся:

зверобой;

арника;

дягиль;

ромашка аптечная;

ноготки (календула);

хвощ полевой;

тысячелистник;

пижма.

Полезные в другое время, в жару они могут стать причиной проблем с кожей.

Также нежелательно злоупотреблять имбирём, корицей и гвоздикой. Они усиливают теплообразование и могут поднять температуру тела.

Почему в жару лучше пить горячее

Многие удивляются: как горячий чай может освежать? В 2012 году исследователи из Университета Оттавы доказали, что тёплые напитки расширяют сосуды, усиливают потоотделение и помогают эффективнее охлаждать тело. Недаром в странах Средней Азии в +40 °С пьют именно горячий чай.

А вот холодные сладкие напитки действуют наоборот: сужают сосуды, мешают естественному охлаждению и вызывают жажду ещё сильнее.

Как правильно заваривать и пить травяной чай летом

Заваривайте не кипятком, а водой 75-80 °C.

Дозировка: 1 ч. л. сухой травы на 200-250 мл воды.

Пейте свежий чай, не оставляйте на завтра.

Избегайте сахара. Для вкуса можно добавить дольку лимона или ложечку мёда.

Экспериментируйте с сочетаниями трав: мята + мелисса, липа + чабрец.

Сушёные травы храните не более года.

Для удобства можно замораживать листья в кубиках льда.

Сколько можно пить

Оптимально — 2-3 чашки в день. Излишек может вызвать нежелательные реакции, особенно у людей с заболеваниями желудка, печени или почек.

Важно:

Беременным и детям лучше воздержаться от экспериментов.

Приём лекарств (например, антикоагулянтов) требует консультации врача.

Новые травы вводите постепенно, чтобы проверить реакцию организма.

Травяной чай в жару — это не только вкусная альтернатива холодной газировке, но и реальный способ помочь организму пережить зной. Главное — правильно подбирать травы, не злоупотреблять и помнить о мерах предосторожности.