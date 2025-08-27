Забудьте о газировке: этот чай помогает легче переносить жару
Холодная газировка кажется спасением в жару, но врачи предупреждают: такие напитки обезвоживают и перегружают организм. Совсем другое дело — травяной чай. Его пьют на Руси веками, задолго до появления заморского чая: заваривали зверобой, чабрец, душицу, липовый цвет, иван-чай, малину, смородину. Сегодня интерес к этому напитку снова на пике. Но полезен ли он всегда? И какие травы в летний зной стоит исключить?
Почему травяной чай так популярен летом
-
Мягко утоляет жажду и восполняет жидкость.
-
Богат антиоксидантами, витаминами и минералами.
-
Обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет.
-
Помогает снять стресс и улучшить сон (лаванда, ромашка, мелисса, мята, душица).
-
Травы легко выращивать прямо на участке — всегда под рукой свежая заварка.
Какие травы могут навредить в жару
Не все растения одинаково безопасны. Некоторые обладают фотосенсибилизирующим действием: повышают чувствительность кожи к солнцу и могут вызвать ожоги, сыпь или пигментацию.
К травам, от которых лучше отказаться в солнечные дни, относятся:
-
зверобой;
-
арника;
-
дягиль;
-
ромашка аптечная;
-
ноготки (календула);
-
хвощ полевой;
-
тысячелистник;
-
пижма.
Полезные в другое время, в жару они могут стать причиной проблем с кожей.
Также нежелательно злоупотреблять имбирём, корицей и гвоздикой. Они усиливают теплообразование и могут поднять температуру тела.
Почему в жару лучше пить горячее
Многие удивляются: как горячий чай может освежать? В 2012 году исследователи из Университета Оттавы доказали, что тёплые напитки расширяют сосуды, усиливают потоотделение и помогают эффективнее охлаждать тело. Недаром в странах Средней Азии в +40 °С пьют именно горячий чай.
А вот холодные сладкие напитки действуют наоборот: сужают сосуды, мешают естественному охлаждению и вызывают жажду ещё сильнее.
Как правильно заваривать и пить травяной чай летом
-
Заваривайте не кипятком, а водой 75-80 °C.
-
Дозировка: 1 ч. л. сухой травы на 200-250 мл воды.
-
Пейте свежий чай, не оставляйте на завтра.
-
Избегайте сахара. Для вкуса можно добавить дольку лимона или ложечку мёда.
-
Экспериментируйте с сочетаниями трав: мята + мелисса, липа + чабрец.
-
Сушёные травы храните не более года.
-
Для удобства можно замораживать листья в кубиках льда.
Сколько можно пить
Оптимально — 2-3 чашки в день. Излишек может вызвать нежелательные реакции, особенно у людей с заболеваниями желудка, печени или почек.
Важно:
-
Беременным и детям лучше воздержаться от экспериментов.
-
Приём лекарств (например, антикоагулянтов) требует консультации врача.
-
Новые травы вводите постепенно, чтобы проверить реакцию организма.
Травяной чай в жару — это не только вкусная альтернатива холодной газировке, но и реальный способ помочь организму пережить зной. Главное — правильно подбирать травы, не злоупотреблять и помнить о мерах предосторожности.
