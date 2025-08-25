Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:33

Завариваете неправильно — теряете половину пользы: как готовить травяной чай

Фитотерапевты: травяные чаи помогают укрепить иммунитет и снять стресс

Травяной чай — это не просто согревающий напиток, а настоящая "аптека в чашке". С помощью правильно подобранных сборов можно взбодриться, расслабиться, укрепить иммунитет или просто насладиться богатым вкусом и ароматом.

Зачем пить травяные чаи

В отличие от классического чая, тизаны не содержат кофеина, а значит, подходят детям, беременным и всем, кто заботится о здоровье. Их преимущества:

  • натуральный состав с витаминами и антиоксидантами;

  • разнообразие вкусов — от цветочных до ягодных;

  • терапевтический эффект, подтвержденный народной и научной практикой.

Тонизирующие и бодрящие травы

  • Женьшень — повышает концентрацию и устойчивость к стрессам.

  • Лимонник китайский — освежает и улучшает настроение.

  • Саган-дайля — сильный природный энергетик (но требует умеренности).

Успокаивающие и расслабляющие травы

  • Ромашка — помогает при бессоннице и воспалениях.

  • Мята и мелисса — снимают спазмы и тревожность.

  • Пустырник и лаванда — глубокое расслабление и спокойный сон.

Травы для иммунитета и против простуды

  • Шиповник — чемпион по витамину С.

  • Липа — снижает температуру, помогает при кашле.

  • Чабрец и шалфей — природные антисептики.

  • Эхинацея — мощный иммуностимулятор.

Повседневные витаминные сборы

  • Иван-чай — традиционный русский напиток.

  • Листья смородины, малины и вишни — ароматные и витаминные.

  • Брусничный лист — полезен для почек.

  • Лемонграсс — освежает и поднимает настроение.

Травы-специи для вкуса и баланса

  • Душица и зверобой — делают вкус мягче и глубже.

  • Таволга и лапчатка — добавляют медовые и округлые нотки.

Травы, требующие осторожности

  • Багульник болотный — ядовит при передозировке.

  • Ветреница — использовать только высушенной и в малых дозах.

Как правильно заваривать травяной чай

  1. Используйте керамический или стеклянный чайник.

  2. Вода — 90-95 °C, не кипяток.

  3. Дозировка — 1-2 ч. л. трав на чашку.

  4. Время настаивания — 5-15 минут (корни и плоды дольше, чем листья).

Травяной чай может быть бодрящим, расслабляющим, лечебным и просто вкусным. Попробуйте разные сочетания, создайте свой купаж — и каждая чашка станет маленьким ритуалом здоровья.

