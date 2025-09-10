Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:49

Грипп А атакует: спасение в шиповнике и душице, которое остановит эпидемию

Исследователи применили шиповник для защиты от вирусов гриппа

Представьте: обычные травы могут снизить размножение вируса гриппа А на 30%! Российские учёные из РТУ МИРЭА разработали уникальные сборы на основе душицы, солодки и шиповника, которые обещают стать частью комплексной терапии для тех, кому не подходят синтетические препараты.

Российскими учеными составлены растительные сборы на базе душицы, солодки и шиповника, помогающие на 30% подавлять размножение ряда штаммов вирусов гриппа А. Они признаны потенциальной частью комплексной терапии для тех, кому противопоказаны синтетические препараты.

Кто участвовал в исследовании?

Над проектом работали специалисты из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Сеченовского университета. Они создали две композиции, включающие от 11 до 14 лекарственных растений. Вот некоторые из них:

  • плоды шиповника и калины
  • корни солодки
  • трава душицы
  • тысячелистник
  • листья крапивы

Преимущества для иммунитета

Эти травяные смеси не только борются с вирусом, но и укрепляют общий иммунитет. Это особенно ценно в эпоху, когда вирусы гриппа становятся всё более устойчивыми к традиционным лекарствам, и учёные ищут безопасные природные решения.

Грипп А — распространённая и непредсказуемая инфекция. Вирусы постоянно мутируют, что затрудняет создание эффективных вакцин и препаратов. Выбор растений был неслучайным: например, солодка и тысячелистник напрямую подавляют вирусы, а подорожник и душица обладают противовоспалительными и отхаркивающими свойствами.

Ключевые результаты

Самую сильную активность против различных штаммов гриппа А показала душица. Компоненты сборов подобраны так, чтобы усиливать действие друг друга. Однако важно строго соблюдать рекомендованную дозировку, подчёркивают исследователи.

