Ароматные травы
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:03

Секрет зимнего аромата: зелень сушат не на солнце и не у батареи

Вертикальная сушка трав на вешалке: простой способ сохранить аромат

Чтобы наслаждаться ароматной зеленью всю зиму, необязательно покупать электрическую сушилку. Всё, что вам понадобится — обычная вешалка и несколько прищепок. Главное — соблюсти правильные условия, иначе зелень потеряет вкус и эфирные масла.

Что такое вертикальная сушка и почему она работает

Это способ подвешивания трав вниз головой, при котором вокруг каждого пучка свободно циркулирует воздух.
Так растения равномерно высыхают, не загнивают и сохраняют аромат.

Самая доступная конструкция — вешалка + прищепки. Такой способ особенно удобен в квартире: занимают минимум места, легко переносятся и подходят сразу для нескольких видов зелени.

Какие травы лучше всего подходят

Лучше сушатся травы с плотными стеблями и устойчивыми листьями:

  • розмарин, тимьян, шалфей, чабрец;
  • мята, мелисса, базилик, орегано;
  • лаванда, укроп, петрушка, сельдерей (в плотных пучках).

Важно: травы должны быть чистыми и полностью сухими. Если вы их промывали — дайте просохнуть несколько часов на полотенце.

Как собрать конструкцию (пошагово)

  • Возьмите прочную вешалку (лучше с перекладиной).
  • Сформируйте небольшие пучки по 5-10 веточек.
  • Перевяжите ниткой и закрепите на вешалке прищепками так, чтобы листья смотрели вниз.
  • Повесьте в сухом, тёплом и хорошо проветриваемом месте — на балконе, в кладовке или на чердаке.

Если используете несколько вешалок — разместите их "в шахматном порядке”, чтобы каждому пучку хватало воздуха.

Где сушить нельзя

  • на солнце — разрушаются эфирные масла
  • на кухне с паром — слишком влажно
  • рядом с батареей — травы станут ломкими

Идеальные условия:

  • тень;
  • вентиляция;
  • влажность до 50%;
  • температура около 25 °C.

Как понять, что зелень готова

Сушка занимает 5-14 дней.
Готовность можно определить так:

  • веточки легко ломаются;
  • листья хрустят и рассыпаются, если растереть их пальцами.

Как хранить сушёные травы

Подойдут:

  • стеклянные банки с крышками;
  • тканевые или бумажные мешочки;
  • герметичные контейнеры.

Держите их в сухом, тёмном месте и обязательно подпишите (с датой). Аромат лучше всего сохраняется в течение первых 6-8 месяцев.

