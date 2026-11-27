Спустя более четырёх лет с момента первого в истории намеренного удара космического аппарата по астероиду Европейское космическое агентство (ESA) представило первые детальные снимки последствий этого события. Данные, полученные аппаратом Hera, документируют результат миссии NASA DART (Double Asteroid Redirection Test), которая в 2022 году столкнулась с астероидом Диморфос — спутником Дидимоса диаметром около 150 метров. Визуализация показывает не только масштаб разрушений на поверхности Диморфоса, но и существенное изменение структуры всей системы: появился кратер размером с стадион, вокруг пары астероидов сформировалось облако валунов, а орбита внутреннего тела стала нестабильной.

Тройной результат удара

Принципальный научный вопрос заключался в том, какое именно воздействие оказал удар. Учёные дискутировали о том, привело ли столкновение к образованию кратера, деформации тела или, возможно, Диморфос сохранил прежнюю форму. Ответ оказался комплексным: все три процесса произошли одновременно. Пэтрик Мишель, главный научный руководитель миссии Hera, отметил, что хотя удар с одной стороны сплющил Диморфос, создав массивный кратер, остальная часть астероида практически не изменилась. Поля валунов остались в тех местах, где они были видны на снимках DART от 2022 года, однако окружение бинарной системы претерпело радикальные изменения.

Особым сюрпризом стало обнаружение сотен орбитальных валунов размером всего в несколько метров, окружающих астероиды. Микаэль Кюпперс, учёный-исследователь миссии, подчеркнул, что это явление свидетельствует о значительном выбросе материала в результате кинетического воздействия. Для получения этих данных Hera использовала три основных инструмента: теплового инфракрасного излучателя для измерения температуры поверхности, 25-цветного мультиспектрального имажера и монохроматической камеры.

Ближе к цели

Работа аппарат только начинается. В декабре Hera приблизится к астероидам на расстояние менее 13 километров, что позволит получить снимки с разрешением еще выше. В январе 2027 года запланировано раскрытие двух CubeSats (кубических спутников), которые еще ближе подойдут к системе. Один из этих малых аппаратов попытается совершить посадку непосредственно на поверхность Диморфоса. Совокупность данных, полученная на этом этапе, станет ключевым элементом для оценки эффективности кинетического отклонения — метода, который может стать основным инструментом защиты Земли от астероидной угрозы.

Презентация первых изображений состоялась в зале динозавров Берлинского музея естественной истории. Это было не случайным выбором: как отметил управляющий миссией Иан Карнелли, 66 миллионов лет назад падение астероида изменило ход жизни на Земле. Сегодня человечество впервые имеет возможность не просто теоретически обсуждать, но и практически проверить, как можно предотвратить подобное событие, превратив космическую угрозу в решаемую инженерную задачу.