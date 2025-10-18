Организм кажется здоровым, но печень уже страдает: как не пропустить первые сигналы гепатита С

Гепатит С называют "ласковым убийцей" — болезнь годами может не подавать сигналов, разрушая печень почти незаметно. Люди часто обращаются к врачу уже тогда, когда вирус поразил значительную часть органа и начались осложнения. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская рассказала NEWS. ru, какие ранние признаки помогают заподозрить заболевание и почему кажущееся улучшение состояния может быть обманчивым.

Почему гепатит С трудно распознать

"Коварство гепатита С заключается в том, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться вовсе", — пояснила врач-инфекционист Наталья Турская.

Главная особенность вируса — его медленное и скрытное развитие. После заражения человек может годами чувствовать себя относительно здоровым, списывая лёгкие недомогания на усталость или стресс. В это время вирус активно размножается в клетках печени, вызывая воспаление и постепенно разрушая ткани.

Первые признаки, на которые стоит обратить внимание

"В острый период возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры", — отметила врач.

К этим симптомам могут добавляться:

потемнение мочи;

осветление кала;

тяжесть после еды;

дискомфорт в области желудка;

раздражительность и нарушения сна.

"Иногда наблюдаются потемнение мочи и осветление кала, что указывает на нарушение работы печени", — уточнила Турская.

Такие признаки появляются не всегда и часто проходят самостоятельно, что создаёт ложное впечатление выздоровления.

Почему хронический гепатит опаснее острого

"Если гепатит С начинает переходить в хроническую форму, симптомы, вопреки распространённому мнению, становятся менее выраженными", — рассказала специалист.

В хронической стадии болезнь перестаёт беспокоить пациента острыми проявлениями, но поражение печени продолжается. Постепенно развивается фиброз, а затем — цирроз, при котором печень теряет способность выполнять свои функции.

"Постепенно появляются признаки поражения печени: тяжесть после еды, метеоризм, ломота в мышцах и суставах, раздражительность и нарушения сна", — добавила врач.

На поздних стадиях к ним присоединяются характерные проявления:

сосудистые "звёздочки" на коже;

отёки ног;

увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит);

пожелтение кожи и глаз.

"Когда развивается цирроз, появляются сосудистые 'звёздочки', отёки, увеличение живота и желтый оттенок кожи", — резюмировала Турская.

Как передаётся гепатит С

Гепатит С вызывается вирусом HCV, который передаётся через кровь. Наиболее распространённые пути заражения:

использование нестерильных игл и инструментов (в том числе при маникюре, пирсинге, татуировке);

переливание крови и операции в прошлом, когда скрининг доноров был недостаточным;

половой путь (при повреждении слизистых оболочек);

передача от матери ребёнку во время родов.

Бытовым путём, через объятия, посуду или воду вирус не передаётся.

Диагностика: что покажут анализы

Поскольку болезнь долго не проявляется, выявить вирус можно только лабораторно. Для этого проводят:

Тест на антитела к HCV - показывает, сталкивался ли организм с вирусом. ПЦР-анализ - подтверждает наличие вируса в крови и определяет его количество. Биохимический анализ крови - оценивает состояние печени. УЗИ или фиброскан - определяет степень повреждения тканей.

Если результат положительный, врач-инфекционист подбирает схему противовирусной терапии. Современные препараты позволяют полностью избавиться от вируса у 95-98 % пациентов.

Плюсы и минусы ранней диагностики