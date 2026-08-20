Гепатит Е передается незаметно: одна бытовая привычка резко повышает риск заражения

Регистрация первой отечественной системы тестирования на гепатит Е позволит оперативно выявлять инфекцию, которую часто путают с обычным отравлением, рассказал гепатолог, терапевт, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко. В беседе с NewsInfo он объяснил, что возбудитель передается через грязную воду и продукты, а его клиническая картина практически идентична гепатиту А.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый российский тест на гепатит Е. До этого момента в распоряжении медиков не было специализированного отечественного инструмента для быстрой диагностики этого типа вируса.

По словам Ткаченко, вирус гепатита Е относится к группе энтеральных инфекций. Это означает, что заражение происходит фекально-оральным путем: через необработанную пищу, грязные руки или некачественную воду. История открытия этого заболевания, по словам доктора, неразрывно связана с советской медициной и военными кампаниями. Врачи часто фиксируют резкое отравление, которое на деле оказывается вирусным поражением печени.

"Мыть руки нужно, следить за гигиеной, не есть купленные в сомнительных местах продукты питания", — назвал меры безопасности Ткаченко.

Специфика заболевания заключается в том, что его симптомы легко спутать с другими патологиями ЖКТ, отметил врач. Пациенты жалуются на диарею, тошноту и общую слабость. В некоторых случаях диагностика осложняется тем, что видимые изменения проявляются не сразу. Например, странный цвет слизистой может стать важным маркером нарушений в работе внутренних органов еще до появления выраженной желтухи.

"Тесты делаются в тех случаях, когда есть подозрение на гепатит. У пациента развивается клиника отравления. Можно делать этот тест для того, чтобы сказать, какой точно диагноз у пациента", — рассказал специалист.

Стоит учитывать, что хронические воспалительные процессы в организме могут стать очагами для развития вируса, усугубляя состояние пациента. Также медики напоминают, что скрытые метаболические нарушения часто провоцируют ожирение печени, что делает орган более уязвимым к инфекциям.

Для предотвращения заражения гепатолог рекомендует соблюдать базовые правила гигиены. Летний период традиционно считается наиболее опасным, так как кишечные инфекции в это время распространяются значительно быстрее из-за высокой температуры и нарушения условий хранения еды.

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