Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лаборатория
лаборатория
© https://commons.wikimedia.org by governortomwolf is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:48

Вирусная теория психических расстройств получила новое подтверждение

Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении

Знали ли вы, что вирус гепатита С (HCV) может быть связан с серьезными психическими расстройствами? Новое исследование американских ученых, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, проливает свет на эту интригующую связь.

Необычное месторасположение вируса

Эксперты сделали удивительное открытие: HCV может находиться не в нейронах, как предполагалось ранее, а в сосудистом сплетении мозга. Эта структура отвечает за выработку спинномозговой жидкости и фильтрацию токсинов. Это объясняет, почему вирусы не обнаруживались в мозге пациентов с диагнозами, такими как шизофрения или биполярное расстройство.

Исследование охватывает данные миллионов пациентов и посмертные образцы мозга. Ученые пришли к выводу, что у людей с психиатрическими патологиями HCV встречается значительно чаще, чем у здоровых людей или тех, кто страдает от депрессии.

Влияние на мозг

Интересно, что вирус гепатита С может изменять активность генов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение. Хотя сам вирус в этой области не был найден, его присутствие в оболочке мозга может оказывать влияние на работу всего органа, вызывая психические проявления.

Это открытие открывает новые горизонты для лечения психических расстройств. Поскольку гепатит C поддается терапии, есть надежда, что устранение вируса поможет улучшить состояние пациентов с шизофренией и биполярным расстройством, особенно если их симптомы связаны с инфекцией.

Исследование показывает, как важно учитывать все аспекты здоровья, включая вирусные инфекции, при диагностике и лечении психических расстройств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейробиологи выявляют связь между дофамином и тягой к сладкому вчера в 19:31

Непреодолимое желание: почему мы едим больше при виде сладкого

Даже если вы не голодны, вид чужого десерта может разбудить аппетит. Учёные выяснили, почему так происходит и как дофамин влияет на наше пищевое поведение.

Читать полностью » Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей вчера в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Учёные выяснили: друзья не случайны. Чем сильнее совпадает работа мозга у людей, тем выше шанс, что они станут близкими. Исследование раскрывает нейронные механизмы дружбы.

Читать полностью » Учёные синтезировали лонсдейлит – алмаз на 58% прочнее обычного вчера в 18:26

Алмаз, которого не должно быть: как учёные обманули природу

Учёные впервые создали лонсдейлит — алмаз с гексагональной структурой, который может быть прочнее обычного. Как это изменит промышленность?

Читать полностью » Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis вчера в 18:11

Удивительная жизнь: как маленький кенгуру мог бы изменить наш взгляд на диких животных

В Австралии нашли останки древнего кенгуру — Dorcopsoides cowpatensis. Как он связан с современными валлаби и почему исчез? Новое исследование раскрывает тайны эволюции.

Читать полностью » Китайские учёные разработали новый метод лечения генетических заболеваний вчера в 17:21

Глухота и анемия: как новые методы лечения могут вернуть радость жизни

Китайские учёные совершили прорыв в генной терапии, открыв путь к лечению глухоты и анемии. Эксперименты на мышах подтвердили: теперь можно не только исправлять мутации, но и предотвращать их последствия.

Читать полностью » Учёные из Университета Монаша обнаружили древних зубатых китов в Австралии вчера в 17:08

Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Узнайте о новом виде млекопитающих, Janjucetus dullardi, найденном в Австралии. Эти крошечные киты могли бы стать символом страны, как кенгуру.

Читать полностью » Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий вчера в 16:14

Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали хрупкий углеродный цикл при комнатной температуре. Этот прорыв может изменить будущее электроники и квантовых технологий. Как им это удалось?

Читать полностью » Геологи обнаружили тепловую аномалию под Аппалачами возрастом 80 млн лет вчера в 16:05

Под Аппалачами скрывается огненный след: тайна древнего раскола континентов

Под Аппалачами нашли аномально горячие породы — возможно, это след раскола континентов времён динозавров. Учёные раскрывают, как мантийные волны влияют на геологию и климат.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Авто и мото

Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии
Культура и шоу-бизнес

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни для поклонения в Калмыкии
Садоводство

Мята перебивает запах соседних растений при сушке
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер рассказал, как безопасно тренироваться в жару
Красота и здоровье

Психотерапевт посоветовала жертвам сталкинга фиксировать угрозы и обращаться в полицию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru