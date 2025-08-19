Вирусная теория психических расстройств получила новое подтверждение

Знали ли вы, что вирус гепатита С (HCV) может быть связан с серьезными психическими расстройствами? Новое исследование американских ученых, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, проливает свет на эту интригующую связь.

Необычное месторасположение вируса

Эксперты сделали удивительное открытие: HCV может находиться не в нейронах, как предполагалось ранее, а в сосудистом сплетении мозга. Эта структура отвечает за выработку спинномозговой жидкости и фильтрацию токсинов. Это объясняет, почему вирусы не обнаруживались в мозге пациентов с диагнозами, такими как шизофрения или биполярное расстройство.

Исследование охватывает данные миллионов пациентов и посмертные образцы мозга. Ученые пришли к выводу, что у людей с психиатрическими патологиями HCV встречается значительно чаще, чем у здоровых людей или тех, кто страдает от депрессии.

Влияние на мозг

Интересно, что вирус гепатита С может изменять активность генов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение. Хотя сам вирус в этой области не был найден, его присутствие в оболочке мозга может оказывать влияние на работу всего органа, вызывая психические проявления.

Это открытие открывает новые горизонты для лечения психических расстройств. Поскольку гепатит C поддается терапии, есть надежда, что устранение вируса поможет улучшить состояние пациентов с шизофренией и биполярным расстройством, особенно если их симптомы связаны с инфекцией.

Исследование показывает, как важно учитывать все аспекты здоровья, включая вирусные инфекции, при диагностике и лечении психических расстройств.