Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:31

Пять шагов, которые помогают остановить геморрой на ранних стадиях

Геморрой развивается из-за запоров, диареи и алкоголя

Геморрой остаётся одной из самых распространённых проктологических проблем, и вопреки распространённому мнению, он не связан только с сидячей работой. Заболевание формируется под влиянием целого ряда факторов, а риск повышается у определённых групп людей.

Кто в группе риска

По словам терапевта Заремы Тен, ключевыми факторами становятся нарушения стула и злоупотребление алкоголем.

"Сильное и длительное натуживание резко повышает давление в венах малого таза и травмирует узлы. Частый жидкий стул раздражает анальную область и способствует воспалению. Алкоголь же раздражает слизистую прямой кишки и может спровоцировать приток крови", — отметила врач Зарема Тен.

Основные группы риска:

• люди с хроническими запорами и диареей;
• беременные и женщины после родов;
• люди, злоупотребляющие алкоголем;
• грузчики, спортсмены-тяжелоатлеты и другие, кто регулярно поднимает тяжести;
• пожилые — из-за возрастного ослабления мышц и связок;
• пациенты с наследственной слабостью соединительной ткани;
• люди с заболеваниями печени и портальной гипертензией.

Почему возникает геморрой

Механизм прост: повышенное давление в венах малого таза приводит к их расширению и воспалению. В результате образуются узлы, которые могут выпадать, кровоточить и вызывать сильный дискомфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: терпеть запоры или "пересиживать" на туалете.
Последствие: травма вен и рост узлов.
Альтернатива: нормализовать питание, пить воду, использовать мягкие слабительные по рекомендации врача.

Ошибка: лечить геморрой только свечами без изменения образа жизни.
Последствие: временный эффект и быстрый рецидив.
Альтернатива: комплексная терапия с коррекцией питания и физической активности.

Ошибка: игнорировать первые симптомы.
Последствие: переход болезни в хроническую форму, кровотечения, осложнения.
Альтернатива: ранняя консультация проктолога.

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте регулярный мягкий стул с помощью клетчатки, овощей, фруктов и достаточного количества воды.

  2. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и острой пищи.

  3. При работе с тяжестями используйте правильную технику подъёма и не перенапрягайтесь.

  4. Ведите активный образ жизни — прогулки, лёгкий фитнес, плавание.

  5. Регулярно посещайте врача при наследственной предрасположенности или хронических заболеваниях ЖКТ.

А что если…

Если не лечить геморрой, со временем узлы могут увеличиваться, выпадать наружу, вызывать тромбоз и анемию из-за кровопотерь. В тяжёлых случаях потребуется хирургическое вмешательство.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью избавиться от геморроя?
Да, особенно на ранних стадиях — с помощью медикаментов, малоинвазивных процедур и изменения образа жизни.

Чем опасен алкоголь при геморрое?
Он расширяет сосуды, усиливает воспаление и провоцирует обострение симптомов.

Помогает ли спорт?
Да, умеренные нагрузки снижают риск, но тяжёлая атлетика и подъём больших весов, наоборот, усугубляют проблему.

Исторический контекст

О геморрое знали ещё в Древнем Египте и Греции — упоминания встречаются в папирусах и трудах Гиппократа. Тогда применялись травяные отвары и примочки, а сегодня врачи располагают целым арсеналом малоинвазивных методов лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Инна Трунина: ожирение в 10 раз повышает риск гипертонии у подростков сегодня в 9:03

Почему подростки всё чаще теряют сознание: неожиданный фактор риска

Почему у подростков случаются обмороки и как они связаны с высоким давлением? Врачи объясняют главные причины и пути профилактики.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Лиза Афинская назвала воду главным средством против вздутия живота сегодня в 8:19

Вздутый живот не всегда про лишний вес: в чём скрытая причина тяжести

Обычная вода и пара правильных продуктов могут помочь сделать живот заметно более плоским и улучшить работу кишечника.

Читать полностью » Эндокринолог Илья Барсуков: углеводы необходимы организму, но злоупотреблять сахаром нельзя сегодня в 8:12

Ошибка в тарелке стоит здоровья: избыток простых углеводов ведёт к ожирению и диабету

Сколько углеводов нужно человеку ежедневно и чем опасны крайности? Врачи объясняют разницу между простыми и сложными продуктами и дают советы.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала виноград источником антиоксидантов для сердца сегодня в 7:16

Почему сладкие ягоды могут защитить от инфаркта и довести до гастрита

Виноград не только сладкий десерт, но и источник полифенолов, ресвератрола и рутина, которые помогают защитить сердце и сосуды.

Читать полностью » Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением сегодня в 7:12

Сладкая западня на полке: как яркие батончики превращаются в топливо для пандемии ожирения

Яркие конфеты у кассы и повсеместный фастфуд — угроза для здоровья. Эксперты предлагают ограничить доступность сладостей, чтобы остановить пандемию ожирения.

Читать полностью » Терапевт Марина Овсянникова объяснила разницу между гриппом и ОРВИ сегодня в 6:13

Грипп или ОРВИ: ошибка в диагнозе может стоить здоровья

Грипп и ОРВИ часто путают, но различить их можно по первым признакам. Один из них несёт куда больший риск осложнений.

Читать полностью » Нейл-стилист Дарья Мещерякова объяснила, в чём заключается риск гель-лаков сегодня в 6:11

Маникюр может довести до врача: чем опасны популярные гель-лаки

Гель-лак стал привычным выбором, но обсуждения его безопасности не утихают. Чем реально грозят полимеры и стоит ли отказываться от процедуры?

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности анемии при злоупотреблении матча сегодня в 5:12

Когда напиток бодрит, но ворует здоровье: скрытая угроза матчи

Матча считается напитком для здоровья и концентрации, но чрезмерное увлечение может обернуться анемией и дефицитом железа.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенью в Забайкальском крае рекомендуют сеять сидераты для восстановления почвы
Еда

Кулинары готовят салат Мимоза с курицей, добавляя яблоко для свежести
Садоводство

Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов
Авто и мото

General Motors остановила выпуск Chevrolet Colorado, GMC Canyon и фургонов в США из-за нехватки деталей
Еда

Сметанник с грецкими орехами получается пропитанным и хрустящим
Спорт и фитнес

Вратарь Георгиев проведёт восьмой сезон в НХЛ в составе "Баффало"
Технологии

Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines
ДФО

МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet