Пять шагов, которые помогают остановить геморрой на ранних стадиях
Геморрой остаётся одной из самых распространённых проктологических проблем, и вопреки распространённому мнению, он не связан только с сидячей работой. Заболевание формируется под влиянием целого ряда факторов, а риск повышается у определённых групп людей.
Кто в группе риска
По словам терапевта Заремы Тен, ключевыми факторами становятся нарушения стула и злоупотребление алкоголем.
"Сильное и длительное натуживание резко повышает давление в венах малого таза и травмирует узлы. Частый жидкий стул раздражает анальную область и способствует воспалению. Алкоголь же раздражает слизистую прямой кишки и может спровоцировать приток крови", — отметила врач Зарема Тен.
Основные группы риска:
• люди с хроническими запорами и диареей;
• беременные и женщины после родов;
• люди, злоупотребляющие алкоголем;
• грузчики, спортсмены-тяжелоатлеты и другие, кто регулярно поднимает тяжести;
• пожилые — из-за возрастного ослабления мышц и связок;
• пациенты с наследственной слабостью соединительной ткани;
• люди с заболеваниями печени и портальной гипертензией.
Почему возникает геморрой
Механизм прост: повышенное давление в венах малого таза приводит к их расширению и воспалению. В результате образуются узлы, которые могут выпадать, кровоточить и вызывать сильный дискомфорт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: терпеть запоры или "пересиживать" на туалете.
Последствие: травма вен и рост узлов.
Альтернатива: нормализовать питание, пить воду, использовать мягкие слабительные по рекомендации врача.
Ошибка: лечить геморрой только свечами без изменения образа жизни.
Последствие: временный эффект и быстрый рецидив.
Альтернатива: комплексная терапия с коррекцией питания и физической активности.
Ошибка: игнорировать первые симптомы.
Последствие: переход болезни в хроническую форму, кровотечения, осложнения.
Альтернатива: ранняя консультация проктолога.
Советы шаг за шагом
-
Поддерживайте регулярный мягкий стул с помощью клетчатки, овощей, фруктов и достаточного количества воды.
-
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и острой пищи.
-
При работе с тяжестями используйте правильную технику подъёма и не перенапрягайтесь.
-
Ведите активный образ жизни — прогулки, лёгкий фитнес, плавание.
-
Регулярно посещайте врача при наследственной предрасположенности или хронических заболеваниях ЖКТ.
А что если…
Если не лечить геморрой, со временем узлы могут увеличиваться, выпадать наружу, вызывать тромбоз и анемию из-за кровопотерь. В тяжёлых случаях потребуется хирургическое вмешательство.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли полностью избавиться от геморроя?
Да, особенно на ранних стадиях — с помощью медикаментов, малоинвазивных процедур и изменения образа жизни.
Чем опасен алкоголь при геморрое?
Он расширяет сосуды, усиливает воспаление и провоцирует обострение симптомов.
Помогает ли спорт?
Да, умеренные нагрузки снижают риск, но тяжёлая атлетика и подъём больших весов, наоборот, усугубляют проблему.
Исторический контекст
О геморрое знали ещё в Древнем Египте и Греции — упоминания встречаются в папирусах и трудах Гиппократа. Тогда применялись травяные отвары и примочки, а сегодня врачи располагают целым арсеналом малоинвазивных методов лечения.
