Пять шагов, которые помогают остановить геморрой на ранних стадиях

Геморрой остаётся одной из самых распространённых проктологических проблем, и вопреки распространённому мнению, он не связан только с сидячей работой. Заболевание формируется под влиянием целого ряда факторов, а риск повышается у определённых групп людей.

Кто в группе риска

По словам терапевта Заремы Тен, ключевыми факторами становятся нарушения стула и злоупотребление алкоголем.

"Сильное и длительное натуживание резко повышает давление в венах малого таза и травмирует узлы. Частый жидкий стул раздражает анальную область и способствует воспалению. Алкоголь же раздражает слизистую прямой кишки и может спровоцировать приток крови", — отметила врач Зарема Тен.

Основные группы риска:

• люди с хроническими запорами и диареей;

• беременные и женщины после родов;

• люди, злоупотребляющие алкоголем;

• грузчики, спортсмены-тяжелоатлеты и другие, кто регулярно поднимает тяжести;

• пожилые — из-за возрастного ослабления мышц и связок;

• пациенты с наследственной слабостью соединительной ткани;

• люди с заболеваниями печени и портальной гипертензией.

Почему возникает геморрой

Механизм прост: повышенное давление в венах малого таза приводит к их расширению и воспалению. В результате образуются узлы, которые могут выпадать, кровоточить и вызывать сильный дискомфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: терпеть запоры или "пересиживать" на туалете.

Последствие: травма вен и рост узлов.

Альтернатива: нормализовать питание, пить воду, использовать мягкие слабительные по рекомендации врача.

Ошибка: лечить геморрой только свечами без изменения образа жизни.

Последствие: временный эффект и быстрый рецидив.

Альтернатива: комплексная терапия с коррекцией питания и физической активности.

Ошибка: игнорировать первые симптомы.

Последствие: переход болезни в хроническую форму, кровотечения, осложнения.

Альтернатива: ранняя консультация проктолога.

Советы шаг за шагом

Поддерживайте регулярный мягкий стул с помощью клетчатки, овощей, фруктов и достаточного количества воды. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и острой пищи. При работе с тяжестями используйте правильную технику подъёма и не перенапрягайтесь. Ведите активный образ жизни — прогулки, лёгкий фитнес, плавание. Регулярно посещайте врача при наследственной предрасположенности или хронических заболеваниях ЖКТ.

А что если…

Если не лечить геморрой, со временем узлы могут увеличиваться, выпадать наружу, вызывать тромбоз и анемию из-за кровопотерь. В тяжёлых случаях потребуется хирургическое вмешательство.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью избавиться от геморроя?

Да, особенно на ранних стадиях — с помощью медикаментов, малоинвазивных процедур и изменения образа жизни.

Чем опасен алкоголь при геморрое?

Он расширяет сосуды, усиливает воспаление и провоцирует обострение симптомов.

Помогает ли спорт?

Да, умеренные нагрузки снижают риск, но тяжёлая атлетика и подъём больших весов, наоборот, усугубляют проблему.

Исторический контекст

О геморрое знали ещё в Древнем Египте и Греции — упоминания встречаются в папирусах и трудах Гиппократа. Тогда применялись травяные отвары и примочки, а сегодня врачи располагают целым арсеналом малоинвазивных методов лечения.