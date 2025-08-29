Геморрой появляется не только из-за наследственности: вот что реально его провоцирует

Геморрой — одна из самых распространённых проблем современного человека, и во многом он связан не только с наследственностью, но и с образом жизни. Многие повседневные привычки незаметно повышают риск его развития.

Малоподвижность и поднятие тяжестей

По словам врача-колопроктолога Марьяны Абрицовой, основными факторами являются сидячий образ жизни и чрезмерные физические нагрузки. Недостаток движения приводит к застою крови в малом тазу, а регулярное поднятие тяжестей создаёт избыточное давление на сосуды прямой кишки, что со временем провоцирует появление геморроя.

Подавление естественных позывов

Ещё одна частая ошибка — откладывать поход в туалет. Многие сознательно сдерживаются из-за страха или брезгливости, если поблизости только общественный санузел. Однако такое поведение чревато серьёзными последствиями.

"Причиной геморроя может быть подавление позыва к дефекации", — отметила врач-колопроктолог Марьяна Абрицова.

Регулярное игнорирование естественных сигналов организма приводит к нарушению работы кишечника и повышает нагрузку на сосуды.

Недостаток клетчатки

Соведущий программы "О самом главном" на платформе "Смотрим", реабилитолог Сергей Агапкин, обратил внимание на питание. В его словах — ещё одна ключевая причина: низкое содержание клетчатки в рационе. Без неё пищеварение замедляется, формируются запоры, а именно они чаще всего запускают развитие геморроя.

Вредная привычка сидеть в туалете слишком долго

Многие не придают значения тому, сколько времени проводят в туалете, просматривая телефон или читая. Между тем продолжительное сидение создаёт дополнительное давление на сосуды прямой кишки и тоже способствует появлению болезни.

Таким образом, чтобы снизить риск развития геморроя, достаточно изменить несколько привычек: больше двигаться, не откладывать поход в туалет, включить в рацион овощи и продукты с клетчаткой, а также избегать длительного сидения на унитазе.