Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:35

Геморрой появляется не только из-за наследственности: вот что реально его провоцирует

Врач Абрицова: сидячий образ жизни и поднятие тяжестей повышают риск геморроя

Геморрой — одна из самых распространённых проблем современного человека, и во многом он связан не только с наследственностью, но и с образом жизни. Многие повседневные привычки незаметно повышают риск его развития.

Малоподвижность и поднятие тяжестей

По словам врача-колопроктолога Марьяны Абрицовой, основными факторами являются сидячий образ жизни и чрезмерные физические нагрузки. Недостаток движения приводит к застою крови в малом тазу, а регулярное поднятие тяжестей создаёт избыточное давление на сосуды прямой кишки, что со временем провоцирует появление геморроя.

Подавление естественных позывов

Ещё одна частая ошибка — откладывать поход в туалет. Многие сознательно сдерживаются из-за страха или брезгливости, если поблизости только общественный санузел. Однако такое поведение чревато серьёзными последствиями.

"Причиной геморроя может быть подавление позыва к дефекации", — отметила врач-колопроктолог Марьяна Абрицова.

Регулярное игнорирование естественных сигналов организма приводит к нарушению работы кишечника и повышает нагрузку на сосуды.

Недостаток клетчатки

Соведущий программы "О самом главном" на платформе "Смотрим", реабилитолог Сергей Агапкин, обратил внимание на питание. В его словах — ещё одна ключевая причина: низкое содержание клетчатки в рационе. Без неё пищеварение замедляется, формируются запоры, а именно они чаще всего запускают развитие геморроя.

Вредная привычка сидеть в туалете слишком долго

Многие не придают значения тому, сколько времени проводят в туалете, просматривая телефон или читая. Между тем продолжительное сидение создаёт дополнительное давление на сосуды прямой кишки и тоже способствует появлению болезни.

Таким образом, чтобы снизить риск развития геморроя, достаточно изменить несколько привычек: больше двигаться, не откладывать поход в туалет, включить в рацион овощи и продукты с клетчаткой, а также избегать длительного сидения на унитазе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-гигиенист Инна Гришина: профессиональную чистку зубов нужно делать раз в полгода сегодня в 3:37

Один час в кресле стоматолога экономит годы и тысячи на лечении

Даже идеальная домашняя гигиена не заменит профессиональную. Врач рассказала, зачем чистить зубы каждые полгода и как это помогает избежать проблем.

Читать полностью » Врач предупредила, когда запоры требуют обращения к врачу вчера в 22:26

Кишечник мстит за ошибки: почему жизнь становится тяжелее при неправильных привычках

Эндокринолог объяснила, как простые привычки — от питьевого режима до прогулок на свежем воздухе — помогают избавиться от запоров и предупредить их.

Читать полностью » Исследование: йога, ходьба и тайцзи помогают справиться с хронической бессонницей вчера в 22:14

Лекарства не нужны: три простых упражнения работают как снотворное

Учёные назвали упражнения, которые лучше всего прогоняют бессонницу. Йога, ходьба и тайцзи помогают заснуть быстрее и сделать сон глубже.

Читать полностью » Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона вчера в 22:11

ИИ считает калории, но не ошибки: почему диетологи пока незаменимы

ИИ помогает людям составлять планы питания и экономит время. Но сможет ли он заменить диетологов, учитывая риски ошибок и отсутствие персонализации?

Читать полностью » Врач Яковлева назвала главные причины седины у молодых — стресс, питание и гормоны вчера в 22:04

В 20 лет седеют чаще, чем в 40: что скрывает этот тревожный тренд

Молодёжь в России всё чаще седеет уже к 20 годам. Врач объяснила, как питание, стресс и наследственность влияют на потерю цвета волос.

Читать полностью » Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны вчера в 22:01

Картошка фри оправдана: главный враг кожи оказался в другой тарелке

Жирная еда и прыщи: миф или правда? Дерматолог объяснила, почему акне не связано с картошкой фри, а настоящие причины кроются совсем в другом.

Читать полностью » Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом вчера в 21:52

Секрет завтрака долгожителей: что добавить к творогу, чтобы зарядить организм

Узнайте, как сочетание творога и фруктов превращает обычный завтрак в полезный и вкусный перекус. 7 незаменимых продуктов для здорового питания!

Читать полностью » Гепатолог Энтони Мартинес: черника снижает воспаление и защищает печень от фиброза вчера в 20:50

Чашка ягод против фиброза: неожиданная защита от опасных изменений

Узнайте, как черника может поддержать здоровье печени, снизить риски заболеваний и какие еще фрукты вам стоит включить в рацион.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с ветчиной и фасолью за 10 минут: простой рецепт
Питомцы

Огурцы, кабачки и тыква разрешены кроликам как дополнение к зерновым
Спорт и фитнес

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Еда

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Дом

Алюминиевая фольга и наждачная бумага помогут заточить тёрку дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru