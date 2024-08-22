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Кардиолог Бокерия: дефицит кислорода может повышать уровень гемоглобина
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Не игнорируйте! Ваш высокий гемоглобин может быть сигналом опасной болезни

Кардиолог Бокерия: дефицит кислорода может повышать уровень гемоглобина

Высокий уровень гемоглобина может указывать на недостаток кислорода, связанный с заболеваниями сердца или легких, сообщила кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

Гемоглобин необходим для транспортировки кислорода по организму, а его дефицит может привести к анемии. Повышение уровня гемоглобина может быть ответной реакцией организма на нехватку кислорода, который он пытается компенсировать за счет увеличения его выработки.

"Если у пациента обнаруживается очень высокий уровень гемоглобина, и мы исключили все возможные болезни крови, это может косвенно свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы или легких", — пояснила врач.

Фото: commons.wikimedia.org/governortomwolf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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