Не игнорируйте! Ваш высокий гемоглобин может быть сигналом опасной болезни

Высокий уровень гемоглобина может указывать на недостаток кислорода, связанный с заболеваниями сердца или легких, сообщила кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.
Гемоглобин необходим для транспортировки кислорода по организму, а его дефицит может привести к анемии. Повышение уровня гемоглобина может быть ответной реакцией организма на нехватку кислорода, который он пытается компенсировать за счет увеличения его выработки.
"Если у пациента обнаруживается очень высокий уровень гемоглобина, и мы исключили все возможные болезни крови, это может косвенно свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы или легких", — пояснила врач.
Фото: commons.wikimedia.org/governortomwolf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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