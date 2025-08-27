Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на приеме у врача
Девушка на приеме у врача
© freepik.com by bristekjegor is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:48

"Звёздочки" на теле: когда косметолог не поможет, а нужен онколог

Врач Андрей Коржиков назвал факторы риска при кожных и внутренних гемангиомах

Небольшие красные точки, звездочки или бугорки на коже — явление, знакомое многим. Эти образования называются гемангиомами и нередко вызывают тревогу. О том, что представляет собой этот феномен и в каких случаях он может быть опасен, рассказал Moneytimes.ru хирург-онколог высшей категории, радиолог и Заслуженный врач России Андрей Коржиков.

Что представляет собой гемангиома

Специалист пояснил, что гемангиома — это разновидность сосудистой мальформации, возникающая при неправильном развитии кровеносных сосудов. Они переплетаются, образуя своеобразные клубочки. На коже такие образования проявляются в виде красных пятен, сосудистых "звездочек" или небольших бугорков. В ряде случаев склонность к их появлению может передаваться по наследству.

Разнообразие форм и локализаций

Гемангиомы отличаются по размеру и внешнему виду и могут появляться не только на коже, но и во внутренних органах — печени, селезёнке, головном мозге, позвоночнике и даже в костях. Чаще всего они остаются безвредными на протяжении всей жизни. Однако при росте и увеличении в объёме такие образования способны нарушать работу органов и вызывать различные симптомы.

Когда стоит беспокоиться

По словам онколога, кожные гемангиомы, которые не растут и не меняются, обычно не несут угрозы. Опасность возникает при их повреждении — как физическом, так и химическом. Вред могут нанести сильный холод, воздействие высоких температур (например, ожог от огня или кипятка), а также механические травмы.

Куда более серьёзную опасность представляют внутренние гемангиомы. Если они расположены в жизненно важных органах и начинают активно расти, это может приводить к серьёзным осложнениям и целому спектру симптомов.

Методы диагностики и рекомендации

Для выявления таких образований применяются современные методы: ультразвуковое исследование (подходит для органов брюшной полости — печени и селезёнки), а также магнитно-резонансная томография, которая используется для диагностики в головном мозге и позвоночнике. Важно не только обнаружить гемангиому, но и регулярно отслеживать её размер.

Если образование появляется на коже, в первую очередь стоит обратиться к дерматологу. По эстетическим причинам многие пациенты приходят к косметологам, поскольку удалить такие образования достаточно просто. Однако, как подчёркивает Коржиков, полезно также проконсультироваться с онкологом, чтобы исключить другие диагнозы.

Наличие сразу нескольких гемангиом у человека, особенно если подобные случаи встречались у родственников, чаще всего говорит о наследственной предрасположенности и не является патологией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Соломатина объяснила, почему зимой усиливается аппетит: природный механизм в действии сегодня в 12:27

Аппетит зимой рвётся с цепи: диетолог раскрыла главный механизм – это в нашей ДНК!

Зимой аппетит растёт? Диетолог объясняет: это природный механизм. Как сбалансировать рацион, чтобы избежать набора веса и поднять настроение – советы эксперта. Продукты для борьбы с сезонной депрессией.

Читать полностью » Педиатр Инга Лалаян рассказала, какие обследования проходят дети перед школой сегодня в 12:14

Медосмотр перед школой спасает жизни: врачи назвали болезни, которые находят у детей

Перед школой детям проводят медосмотр, который помогает выявить скрытые болезни крови, почек и сердца. Какие обследования проходят семилетние дети?

Читать полностью » 6 здоровых продуктов, которые вредят фигуре и здоровью – мнение экспертов сегодня в 12:10

Тайны здоровых продуктов: что скрывают авокадо, гранола и растительное молоко

Диетологи предупреждают: популярные продукты, авокадо, гранола и растительное молоко, таят скрытую опасность для фигуры и здоровья. Узнайте, как сделать правильный выбор!

Читать полностью » Ученые Росбиотеха создали хлеб, способный укрепить сосуды и улучшить пищеварение сегодня в 11:52

Русские пекари раскрыли тайну долголетия: ешьте этот хлеб каждый день и забудьте о врачах

Росбиотех представил пшеничный хлеб с льняной закваской. Льняная мука богата Омега-3, клетчаткой и витаминами, укрепляет сердце и улучшает пищеварение. Узнайте больше о новинке!

Читать полностью » Смертельная угроза в тарелке: врач Серёжина рассказала об опасности сырого мяса и рыбы сегодня в 11:27

Сырые продукты - бомба замедленного действия: врач раскрыл, какие болезни они провоцируют

Врач рассказала об опасностях, таящихся в сыром мясе и рыбе. Бакрерии, паразиты могут вызвать множество опасных болезней. Как правильно готовоить продукты?

Читать полностью » Врачи: бессонница и ночная потливость требуют обследования при сочетании с другими симптомами сегодня в 11:10

Почему ночная потливость может оказаться симптомом онкологии

Врачи назвали два ночных симптома, которые могут быть признаком онкологии. Почему бессонница и потливость не всегда безобидны и когда стоит насторожиться?

Читать полностью » Правило руки в помощь: эндокринолог Мария Калошина объяснила, как контролировать порции на ужин для похудения сегодня в 10:52

Худеем во сне: эндокринолог раскрыла главный секрет правильного ужина – запомните эти продукты

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, как правильно ужинать, чтобы не набрать вес. Важные советы по выбору продуктов, размеру порций и режиму питания для стройной фигуры.

Читать полностью » Врач Висо объяснил, как просмотр телефона утром влияет на память и мотивацию сегодня в 10:16

Утренняя привычка, которая незаметно разрушает мозг и обмен веществ

Врач Мануэль Висо объяснил, почему привычка проверять смартфон сразу после пробуждения опасна для мозга и приводит к проблемам с вниманием и мотивацией.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

"Мастер и Маргарита" Локшина признан лучшей экранизацией по опросу "Литрес" и "Ростелекома"
Дом

Что делать с ненужной одеждой и текстилем: фонды, приюты и пункты приёма — советы специалистов
Красота и здоровье

13 необычных сигналов организма, говорящих о том, что вам нужно больше сна
Садоводство

В Марий Эл набирает популярность мода на украшения из бетона для дома и сада
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут
Еда

Кулинары советуют добавлять сметану в фарш, чтобы тефтели не пересыхали
Питомцы

Кошки могут погибнуть от шоколада: рекомендации ветеринаров по предотвращению отравлений
Спорт и фитнес

Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru