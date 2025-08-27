"Звёздочки" на теле: когда косметолог не поможет, а нужен онколог

Небольшие красные точки, звездочки или бугорки на коже — явление, знакомое многим. Эти образования называются гемангиомами и нередко вызывают тревогу. О том, что представляет собой этот феномен и в каких случаях он может быть опасен, рассказал Moneytimes.ru хирург-онколог высшей категории, радиолог и Заслуженный врач России Андрей Коржиков.

Что представляет собой гемангиома

Специалист пояснил, что гемангиома — это разновидность сосудистой мальформации, возникающая при неправильном развитии кровеносных сосудов. Они переплетаются, образуя своеобразные клубочки. На коже такие образования проявляются в виде красных пятен, сосудистых "звездочек" или небольших бугорков. В ряде случаев склонность к их появлению может передаваться по наследству.

Разнообразие форм и локализаций

Гемангиомы отличаются по размеру и внешнему виду и могут появляться не только на коже, но и во внутренних органах — печени, селезёнке, головном мозге, позвоночнике и даже в костях. Чаще всего они остаются безвредными на протяжении всей жизни. Однако при росте и увеличении в объёме такие образования способны нарушать работу органов и вызывать различные симптомы.

Когда стоит беспокоиться

По словам онколога, кожные гемангиомы, которые не растут и не меняются, обычно не несут угрозы. Опасность возникает при их повреждении — как физическом, так и химическом. Вред могут нанести сильный холод, воздействие высоких температур (например, ожог от огня или кипятка), а также механические травмы.

Куда более серьёзную опасность представляют внутренние гемангиомы. Если они расположены в жизненно важных органах и начинают активно расти, это может приводить к серьёзным осложнениям и целому спектру симптомов.

Методы диагностики и рекомендации

Для выявления таких образований применяются современные методы: ультразвуковое исследование (подходит для органов брюшной полости — печени и селезёнки), а также магнитно-резонансная томография, которая используется для диагностики в головном мозге и позвоночнике. Важно не только обнаружить гемангиому, но и регулярно отслеживать её размер.

Если образование появляется на коже, в первую очередь стоит обратиться к дерматологу. По эстетическим причинам многие пациенты приходят к косметологам, поскольку удалить такие образования достаточно просто. Однако, как подчёркивает Коржиков, полезно также проконсультироваться с онкологом, чтобы исключить другие диагнозы.

Наличие сразу нескольких гемангиом у человека, особенно если подобные случаи встречались у родственников, чаще всего говорит о наследственной предрасположенности и не является патологией.